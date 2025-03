Se puede decir... Que algunas gasolinerías no respetan el precio de la ‘gasolina’

Hace días la Presidenta llegó a un acuerdo nacional, con los dueños de gasolineras de que el precio del carburante no rebazaría los veinticuatro pesos por litro, pero es el caso, que la mayoría no está respetando el tope convenido, y actúan de esa manera porque saben y conocen que la Procuraduría Federal del Consumidor, no tiene la capacidad para supervisar, y sobre todo sancionar a las gasolineras abusivas, a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, que según es la mayoría, y siguen haciendo “su” agosto.