Pero no se puede decir... que AMLO lo “rescata”. El ex subsecretario de Salud doctor Hugo López-Gatell, quien realizó un triste papel en tal hueso, ahora vuelve al equipo de la 4T, como asesor en la misma dependencia, de la que fue tajantemente cesado, rumoreándose ahora en los corrillos de salud, que el profesionista estará al frente, dirigiéndola detrás del trono, ya que el titular, después de más de cinco años, no dio una, por eso de última hora, el señor Presidente, al no tener a un médico capaz para el cargo en esa actividad, se decidió por nombrar al siniestro “doctor” muerte.