Se puede decir... Que la impunidad mancha a la “4T”

Pero no se puede decir... Que el parchón está en “Segalmex”. Es ahí donde radicó la impunidad más radical del presente Sexenio, donde cuando fue director Ignacio Ovalle protegido de AMLO, se cometió un robo o desfalco de quince mil millones de pesos, siendo lo más raro o increíble, es que AMLO ha callado y sobre todo, no ha movido un dedo en contra del personaje, a quien abiertamente ampara, porque hace décadas cuando no era nadie el actual Mandatario, le dió trabajo manifestándose ahora sin ningún tapujo el por qué le dá esa “protección” desmedida.