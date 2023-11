Se puede decir... Que prometer es “fácil”

Pero no se puede decir... Que lo difícil es “cumplir”. AMLO, en su Mañanera reciente y en uno de sus enésimos arranques, prometió a los acapulqueños que no tendrán una amarga Navidad, tal afirmación no se sabe si lo dijo para salir de paso, o fue de los dientes para afuera, o simplemente a sabiendas de que las palabras se las lleva el viento, pero eso sí, la Bahía acapulqueña no hay duda de que quedó peor que si hubiera sido bombardeada, y para que su reconstrucción se vuelva una realidad, se llevará mucho tiempo, y jamás se hará como por “arte” de magia.