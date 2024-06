Se puede decir...Que ya chole con lo sucedido en la pasadas “elecciones”

Pero no se puede decir...Que fue una clara elección de “Estado”. La justa electoral fue la madre de todas las elecciones, ganando quien ya estaba destinada a ese triunfo, y ahora se dicen una y mil cosas, habiendo bastantes que no aceptan los resultados, que aquí entre nos, no tiene caso impugnar esas votaciones, que sería un combate de David contra Goliat, puesto que AMLO movió mar y tierra para que ganara y arrollara en forma contundente su alumna, sucediendo y convirtiéndose su ambición en una exitosa realidad, que por nada, y lo que venga, no se “dejará” arrebatar.