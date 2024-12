Se puede decir que ya pasó el Sexenio más ‘corrupto’

Por más que presumió que ahora Él se cubriría de gloria al acabar de una vez por todas con los malos manejos de los dineros de la 4T, y sobre todo la pegajosa corrupción que merodeaba y que continuó con mayor fuerza en su Mandato, y con el que ahora tiene que lidiar con esa famosa herencia que le dejó su protector, guía y mentor, que por cierto, Claudia no ha mencionado para nada, y que no se sabe si lo hace por desconocimiento, o porque no encuentra la punta del “hilo” para empezar.