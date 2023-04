Todo empezó por el miedo. Después de leer, de manera casual, un reportaje sobre los efectos que el azúcar añadida produce en el cuerpo, el algoritmo me empezó a bombardear con infografías, ensayos y demás información que terminó por convencerme del error que estaba cometiendo al consumir galletas y pasteles como postre después de cada comida. La costumbre se agravó al inicio de la pandemia, cuando optamos por calmar la incertidumbre y la ansiedad con algo de comida dulce. Tomé la decisión: ya no iba a consumir azúcar añadida. Sería un acto de autocuidado, de respeto hacia mi cuerpo, y además pondría a prueba mi fuerza de voluntad. Al principio fue difícil: no solo combatir el antojo sino además la abstinencia -mareos, desgano- hasta que el organismo se acostumbra a ese cambio de hábitos. Después aparecieron los beneficios: pérdida de peso -que en mi caso no fue beneficio, cabe aclarar-, mejora en la memoria y la concentración y, sobre todo, en la piel -no es que uno sea vanidoso, pero es lo que la gente alcanza a notar-.

Otra cosa es que el sentido del gusto se hace más agudo: es posible apreciar la diferencia de sabores entre dos alimentos que antes te sabían igual. Como esa nieve de limón que dan en los banquetes, entre un platillo y otro, para limpiar el paladar y puedas apreciar la comida en su justa dimensión. Pues algo así.

Algo complicado -porque sí, hay beneficios pero también dificultades- es ir a la tienda y comprar alimentos libres de azúcar. Casi todo está lleno de etiquetas, y lo que no, tiende a ser más caro.

Todo es momentáneo. Con el tiempo uno aprende a buscar las marcas que son más saludables, a leer la declaración nutrimental, a ser consciente de lo que consume. Cuesta trabajo no ponerte a predicar y convencer a la gente de que siga el camino del bien, como los veganos, los crosfiteros, los cristianos. Yo no busco persuadir a nadie: cada quien es libre de vivir, si así lo quiere, con esa adicción tan destructiva como es el azúcar oiteeeee...