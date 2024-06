¿Qué dice? AMLO hace público mensaje de felicitaciones que envió a Sheinbaum tras triunfo

“Debemos estar muy contentos, porque Claudia es de primera y me da mucho gusto que ya hasta quienes no nos ven con buenos ojos a nosotros a ella la están aceptando y respetando. Que bueno, porque esa unidad es importante”, agregó.

“Les confieso que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me envió este mensaje el miércoles por la noche, se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción de recibir el reconocimiento por parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como gran presidente. En mi vida he coreado múltiples veces “es un honor estar con Obrador”. Pertenecemos a un movimiento social y a un proyecto que ha transformado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, así como la vida pública de nuestro país. Por ello no les puedo, ni les voy a fallar”, escribió Sheinbaum en sus redes.