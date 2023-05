¡Sin sorpresas!

Un grupo de ciudadanos maestros y trabajadores administrativos integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación de la Sección 38 de la Educación, la UAdeC y la UAAAN, jubilados y pensionados, en la conmemoración del Día del Maestro, esta agrupación convocó a los candidatos a la gubernatura a fin de que firmaran un conjunto de compromisos para poner fin a la corrupción, al saqueo y deterioro que existen en las instituciones de su seguridad social.

A la convocatoria acudieron el candidato del Partido Morena, Armando Guadiana Tijerina; Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo; y Lenin Pérez, de la alianza Verde-UDC; el candidato de la coalición PAN, PRD, PRI, el fifi “Carita” no se junta con la chusma, no sea que le manchen su exclusivo y finísimo ropaje o las mujeres se atrevan a besarlo y lo ensaliven, ¡puff, qué asco!, así que el aristócrata no acudió, es natural, se siente cómplice con su partido de la política del despojo.

Los integrantes de la coalición expusieron a los candidatos que los derechohabientes son al menos 48 mil trabajadores afectados que han presentado los agravios, los que han derivado en investigaciones penales por parte de la Fiscalía General del Estado, pero este trabajo de la Fiscalía es tan lento que los demandantes pueden fallecer antes de obtener justicia; aunque dos veces la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias a favor de los derechohabientes del Servicio Médico y de la Dirección de Pensiones (julio de 2017 y 25 de mayo de 2020), así que la Fiscalía bien podría, si tuviera voluntad de justicia, tomar esos antecedentes, pero en Coahuila todo es pachorra institucional, por la colusión política con el moreirato, menos el robo y el despojo institucional, ese es alto y diario.

Exponen además los pensionados que urgentemente se realice un diagnóstico y auditorías que expongan la situación financiera de las clínicas magisteriales y de la Dirección de Pensiones. Que en 100 días se definan acciones para un ejercicio eficiente de las clínicas del Magisterio. Es mucho pedir a un estado sin ley, en el que el gerente del gobierno no tiene mandato, pobre hombre es el encargado de repartir despensas y ahí termina, es pedir lo imposible donde no existe autoridad legal. Tres de los candidatos asistentes firmaron al menos seis compromisos, algunos de los mencionados en las exigencias urgentes.

¿Usted cree que a los gobiernos priistas les importe rescatar la dignidad del magisterio de Coahuila? Los priistas quieren y necesitan dinero para abonar a la deuda que adquirió el moreirato en 2011; si eso no se hace, tampoco les importa, es la herencia que dejarán por 40 años y ellos felices de la vida, el deterioro de las instituciones al servicio del magisterio es insondable y dado el estado de la justica en Coahuila, así quedará. Carlitos Moreira obtuvo un “préstamo” por 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a los Maestros, ¿los pagará? La podredumbre los exonera.

El Octágono, columna informativa, publicó hace semanas que Moreira II es propietario de 39 millones de pesos, ¿de dónde? Herencia de su familia. No lo creo, su padre era un profesor digno, además de una larga lista de bienes inmuebles, ingresos privados millonarios y un par de importantes deudas hipotecarias (Infobae). No hay duda, si tu objetivo es enriquecerte rápidamente, entra a la política.