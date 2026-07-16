Somos unos al inicio del viaje... y otros al terminarlo, así demore 20 años

pero vayamos por partes, como decía el Dr. Jack The Ripper en sus gustadas clases de disección anatómica en la Escuela de Medicina de Dublín:

De pronto me pareció estar viendo una de las típicas cintas de acción, cuando Odiseo (Matt Damon) se bate en duelo contra diez o más adversarios, que lo más que logran es clavarle unas flechitas en zonas no vitales de su cuerpo, obvio.

El elenco y las coreografías de las peleas con espadas, lanzas y escudos, pintan a esta película como un producto residual de Hollywood.

Mi larga conversación con su dueño se las platicaré otro día; por hoy, quiero referirme a un hecho anecdótico que tiene qué ver con la más reciente entrega del laureado director, Christopher Nolan.

Al lado del Gran Bazar turco encontré una pequeña tienda, que me llamó la atención por su nombre: El Chapo.

En julio del año pasado me le perdí unas tres horas a la irreverente de mi Gaby en Estambul, la antigua Constantinopla, tierra donde tienen lugar algunos de los orígenes de La Odisea, obra cumbre de la literatura universal, escrita alrededor del 650a.C, en una mezcla de jónico y eólico, aunque fue concebida por su autor cien años antes, habiéndose transmitido inicialmente en formal oral, pues en esa época, Grecia no tenía un sistema de escritura desarrollado.

El dueño de esa tienda, un turco de luenga barba y larga lengua, me aseguró tener casi 100 años (sí los parecía).

Cuando le dije que era mexicano, se enfrascó en una larga conversación, hablando un español bastante fluido.

Aseguró que ha leído La Odisea 20 veces y cuando le pregunté cuál es la idea que más le ha seducido de esta historia, respondió:

Ilustra una escena de La Odisea. Obvio, luego trató de vendérmelo, pero no traía billete chico para aventarme ese tiro.

Me permitió tomarle una foto (aparece en la portada de este artículo) y aseguró que es original (cosa que dudo).

Sin venir al caso, cambió bruscamente de tema y me preguntó si quería ver un pergamino milenario que tenía en la bodega.

”El poder, más que en las manos, la mujer lo tiene en sus piernas”, me dijo Abdullah, dejando muy poco a la imaginación o la suposición.

Su plática se volvió disertación cuando agregó que la mujer no tiene que pelear por su lugar en este mundo, pues lo tiene bien consolidado como para mantener el poder de un reino sin rey -hace 3,000 años- y de una presidente en México, cuyo marido ni a florero llega.

”El sexo, la estrategia y el poder de las mujeres moldean la historia de La Odisea, todo lo demás es escenografía. La proyección de esa obra durante 3,000 años seguirá vigente hasta el fin de la humanidad”.

Penélope logra mantener a raya a sus pretendientes, porque nunca les abre las... puertas del telar donde teje de día y desteje de noche.

Se mantiene inmaculada. No deja que nadie le vea ni el cuello. Mucho menos, tocarla.

Esa fue mi primera conexión con la película de Nolan.

La segunda...

...Fueron algunas de sus locaciones, pues “La Odisea” se filmó -entre otros lugares- en Ait Ben Haddou, un antiguo ksar o ciudad fortificada en la región de Ouarzazate, Marruecos, que se remonta al siglo XVII y es conocida por su impresionante arquitectura de adobe y su importancia como punto de parada para comerciantes y caravanas que atravesaban el desierto.

En ese lugar estuvimos hace poco y hasta allá me remonté al ver algunas de las escenas más importantes de la película.

Se trata de un lugar alucinante. Para llegar hay que sortear las curvas de la cordillera del Atlas y el manejo encabritado de los conductores de auto y autobús.

Se encuentra 203 kilómetros al sur de la capital de Marruecos, Marrakech y sedujo a Nolan desde el momento en que lo vio, según cuentan miembros de su equipo de producción.

Este lugar está en el camino de la más antigua ruta de los mercaderes nor-africanos y da muy bien la idea de lo que Nolan quiso ambientar en su película.

Ha sido escenario de otras películas, como “El Gladiador”, de Ridley Scott.

Otro elemento que nos transporta a la actualidad es el Caballo de Troya.

En México tenemos algunas variantes de esa especie:

1. Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzando por su presidente.

2. Los carretoneros, que son el excipiente CBP de los cuantiosos negocios que hace el gobierno federal, estatal y municipal, con la recolección de basura.

3. El protectorado del pueblo por parte del gobierno, para librarlo de las malas influencias de los medios de comunicación.

El glamour de los actores no viene al caso con la historia que Nolan nos cuenta.

Creo que el público se va a distraer viendo a Damon (Odiseo); Tom Holland (Telémaco); Zendaya (Atenea); Benny Safdie como Agamenón; Himesh Patel (Euríloco); Charlize Theron (la segunda Circe); Anne Hathaway (Penélope); Lupita Nyong´o ( Clitemenestra); Robert Pattinson (Antínoo, el pretendiente principal de Penélope); Jon Bernthal, Mia Goth, John Leguizamo (el porquero ciego, que paradójicamente es el que más ve de todos en la historia); Elliot Page y otros actores, todos con su respectivo agente hollywoodense millonario, claro.

Nolan aprendió de “The Return” (2024) -dirigida y producida por Uberto Pasolini, sobrino del célebre, Luchino Visconti- y llenó de estrellas su versión de “La Odisea”.

El 78% de la crítica de ese año recibió la producción del italiano con los brazos abiertos. Pero, su taquilla fue raquítica: apenas 3.6 millones de dólares que no sirvieron ni para pagarles a los extras.

Me pareció más creíble la Penélope de “The Return”, porque Juliette Binoche da mejor la idea del “sacrificio” de la esposa de Odiseo.

Recuerdo la escena cuando Binoche (Penélope), le reclama sutil y delicadamente a su marido haberle puesto los cuernos con Circe por más de un año, mientras el marino andaba perdido.

Pues ni tan perdido, porque la tal Circe se convierte -como hechicera que era- en una beldad (Charlize Teron) a la que sucumbe el destructor de Troya. “¡Y quién no!”, diría mi abuela la alcaldesa.

Mención especial me merece Samantha Morton, la primera Circe en la película de Nolan, quien al terminar una escena en cierta proyección especial, recibió aplausos del elenco y del equipo, algo no visto desde Heath Ledger en “El caballero de la noche”.

Samantha fue nominada al Oscar por “El Gran Amante” e “In America”, y ha construido una carrera de personajes quebrados, opacos y abrasivos, en películas de la talla de “Minority Report” (estelarizada por Tom Cruise), “Sentencia Previa”, “NY en Escena”, “Morvern Callar”...

El eterno rescatado:

Matt Damon es famoso en Hollywood debido a lo que han costado sus rescates en sus películas con temáticas similares a las “La Odisea”, donde el protagonista está ausente 20 años de Ítaca -10 en su viaje a Troya y otros 10 de su regreso a casa-: “Salvando al Soldado Ryan”, “Interstellar” -dirigida también por Nolan- y “Misión Rescate”..

El chascarrillo en Hollywood es que en estas tres producciones se han gastado más de 1,000 millones de dólares para “rescatar” a Damon.

El problema con una película más sobre “La Odisea” es que la gente lee cada vez menos y los cinéfilos, menos aún.

De ahí el truco de Nolan de rellenar su producción con puras estrellas y sub estrellas de Hollywood.

Vamos a ver cómo le va a esta Odisea con las críticas y en la taquilla.

Por lo pronto en la premiere a la que asistí con mi hijo Rodrigo -cinéfilo consumado- fue interesante ver escenas parecidas en la pantalla y entre la butaquería IMAX donde fue la función:

Mientras la tripulación de Odiseo comía literalmente como cerdos en casa de la primera Circe, en la sala del cine de Galerías Monterrey, los asistentes apenas cabían en sus asientos con tanta comida que habían comprado en la dulcería.

Aquello parecía y olía a fonda de Tepito, dicho sea esto con el mayor respeto para los tepiteños.

Los marinos de Odiseo se morían de hambre cuando llegaron a casa de la hechicera Circe... y los “críticos” invitados a la premiere, también...

Eso fue todo un efecto de ambientación que llegó a mutación ¡Claro que sí!

Resumen:

Vayan a ver “La Odisea” de Nolan y échenle un vistazo a la versión teatral de Rennier Piñero. Aquí tienen dos artículos al respecto:

Recrean con “La Odisea”, drama migratorio. Episodio I

La Odisea, de Homero, por Conejero y Piñero. Episodio II: Las andanzas de Circe

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, incluyendo el estreno en todo el mundo, de “La Odisea”, versión Christopher Nolan.