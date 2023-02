Una semana después del fallecimiento del maestro Burt Bacharach, a mediados de esta semana el rubro musical de la Unión Americana se volvió a cubrir de luto con la muerte de Tom Whitlock.

Whitlock, quien entre sus principales reconocimientos tiene el de haber ganado un Oscar por la letra de la ganadora a la Mejor Canción de 1986, “Take My Breath Away”, del clásico “Top Gun: Pasión y Gloria”, combinada con la música del también reconocido Giorgio Moroder, falleció el pasado 17 de febrero a unos días de haber cumplido 69 años de edad puesto que nació el 20 de febrero de 1954 en Springfield, Missouri. Luego de haber tocado la batería con varias bandas locales, a los 15 años Whitlock comenzó a escribir canciones para piano y en 1983 se decidió a viajar a Los Angeles, California, con la intención de formar una banda allá encontrándose en el camino con el maestro Moroder con problemas de los frenos en su Ferrari, Whitlcok contribuyendo a arreglarlos y el resto es historia.

Esto porque eventualmente Moroder no solo contrató a Whitlcok para trabajar en su estudio sino que tuvo como maestro al ingeniero de sonido de Moroder, Brian Reeves, dado que había mucha actividad por aquellos años con películas como “Caracortada”; “Flashdance” y “Un detective suelto en Hollywood”; colaboraron juntos en la composición además de “Take My Breath Away” y “Danger Zone” a otros tres temas para la banda sonora de “Top Gun” y posteriormente tuvieron más colaboraciones para películas de Sylvester Stallone como “Over the Top” y “Rambo III” así como para la soLimpiadas de 1988 con el tema “Hand in Hand” o la Copa de Futbol 1990 con “To Be Number One”, entre otras más.Whitlock falleció en la ciudad de Nashville, Tennessee, luego de sufrir de Alzheimer.

Siguiendo con tributos al maestro Bacharach, HBO Max estrenó en días pasados un muy recomendable documental de indudablemente su más conocida musa Dionne Warwick bajo el título de “Dionne Warwick: Don´t Make Me Over”, bajo la dirección del cineasta nominado al Oscar David Heilbroner (“Traffic Stop”) y Dave Wooley da un recorrido a la trayectoria de la 6 veces ganadora del Grammy que aunque tuvo una de sus mejores épocas como la intérprete de éxitos del maestro Bacharach como “I Say a Little Prayer for You” y ”What the Wolrd Needs is Love”, entre otras.

Sin embargo, se enfoca también en su ascenso hasta ese punto desde sus inicios como la cantante de coro de iglesia al lado de su tía Cissy Houston, madre de Whitney (quien también aparece en el documental) hasta ser la inspiración de cantantes recientemente fallecidas como Olivia Newton-John (quien como el maestro Bacharach también alcanzó a aparecer en el mismo); el músico mexicano Carlos Santana e incluso el rapero Snoop Dogg, después de ser regañado por la Warwick a mediados de los 90 por su apología a la violencia de pandillas junto a sus colegas de la época en la casa de la compositora e influyendo positivamente para su madurez musical. Nos preguntamos si en el medio latino pudiera haber alguien de la talla de la señora para jalarle las orejas a los reggeatoneros de moda.

Para terminar en notas mucho más agradables, vaya que causó gran beneplácito la noticia a mediados de semana de que el ex Beatle Paul McCartney está haciendo una mancuerna musical el nuevo álbum de sus colegas y contemporáneos los Rolling Stones. Ya entrados en eso esperamos se den otras más.

