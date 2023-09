Tributo al cuerpo y la valentía: Ana Grúdine y su obra sobre el cáncer de mama

¿Qué hacer con todo eso? Cada vez veo su obra, no solo me siento atravesada, también pasan por mi mente mujeres cercanas a mí que han vivido esa enfermedad, y el deseo de estar presente y poder cuidarlas, animarlas como pueda, porque nos entendemos desde la ternura. Solo aquí, en la ternura, no hay lugar para un sistema heteropatriarcal que se ha inventado una forma perfecta del cuerpo de la mujer; aquí, en la ternura se abrazan a las cuerpas debilitadas, mutiladas, silenciadas, las cuerpas que buscan un mejor estado de ser y estar.