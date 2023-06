Hace días me enteré que un profesor le pidió al cantante Peso pluma que sacara una canción con las tablas de multiplicar y, ahora que recuerdo, yo las aprendí de esa forma. El único casete musical que teníamos mi hermana y yo hace como 30 años, era de una serie de animales humanizados que cantaban cada uno las tablas de multiplicar con diferentes tonadas. Había rap, pop, baladas y otras melodías inclasificables (al menos para mí). Recién había entrado a la primaria y ya me sabía de memoria las canciones/tablas del 2 al 10. A mitad del primer año, la maestra me llevó a la dirección para mostrarle a sus compañeras: a ver, Astor, dime la tabla del 3. Yo escuchaba la tonada en mi cabeza y empezaba a pronunciar la letra intentando que no se notara que la estaba cantando. Sentía que había hecho trampa al aprenderlas de esa manera y no quería evidenciar a la maestra que, como las demás, tenían la costumbre de presumir las gracias de sus alumnos.

*3 x 6 = 18 ”pronto aprenderemos juntos con Pinocho” (a mitad de la canción los personajes introducían una frase motivacional, misma que solo interpretaba en mi cabeza, y que se traducía en un silencio que los demás suponían una falla de mi memoria. No me podía saltar esta frase porque luego perdía el hilo de la canción).

Supongo que logré engañar a mis maestras. El problema era que, en los exámenes, cuando necesitaba multiplicar una cifra tenía que aventarme toda la canción, o si me preguntaban por un número al azar, debían esperarse a que rodara la música en mi mente y llegara a esa parte de la letra.

En fin, todos los trucos tienen sus fallas, qué fortuna que ya existan las calculadoras.