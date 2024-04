Por Mike M. Mochizuki y Michael D. Swaine, The New York Times.

Este mes, el presidente Joe Biden organizó una de las cenas oficiales más lujosas de las que se tenga recuerdo reciente en Washington. Celebridades y multimillonarios acudieron en masa a la Casa Blanca para cenar en honor del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, posando para fotografías frente a una elaborada exhibición de admiradores japoneses. Jeff Bezos estuvo allí; Paul Simon proporcionó el entretenimiento.

El espectáculo fue parte de una serie de eventos cuidadosamente orquestados para exhibir la renovada relación entre Estados Unidos y Japón, y la notable transformación de las alianzas de seguridad de Estados Unidos en Asia. Al día siguiente, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., también estuvo en la capital de Estados Unidos para una cumbre histórica entre Estados Unidos, Japón y Filipinas, durante la cual se anunció una nueva asociación trilateral de seguridad.

Ambos eventos estuvieron dirigidos al mismo público: China.

En los últimos años, Washington ha desarrollado una serie de acuerdos de seguridad multilaterales como estos en la región Asia Pacífico. Aunque los funcionarios estadounidenses afirman que la reciente movilización de aliados y socios no está dirigida a China, no les crean. De hecho, Kishida enfatizó en un discurso ante el Congreso el 11 de abril que China presenta “el mayor desafío estratégico” tanto para Japón como para la comunidad internacional.

No cabe duda de que la actividad reciente de China es preocupante. Su Ejército ha adquirido medios cada vez más potentes para contrarrestar las capacidades estadounidenses y aliadas en el Pacífico occidental y se ha comportado de manera agresiva en el mar de la China Meridional, el estrecho de Taiwán y otros lugares, lo que ha alarmado a sus vecinos.

Pero la búsqueda por parte de Washington de un entramado cada vez más complejo de vínculos de seguridad es un juego peligroso. Esos vínculos incluyen mejoras en las capacidades de defensa, más ejercicios militares conjuntos, un mayor intercambio de inteligencia, nuevas iniciativas sobre producción de defensa y cooperación tecnológica y la mejora de la planificación de contingencias y coordinación militar. Todo eso podría hacer que Pekín sea más cauteloso ante el uso descarado de la fuerza militar en la región. Pero la nueva estructura de alianzas no es, por sí sola, un garante a largo plazo de la paz y la estabilidad regional, e incluso podría aumentar el riesgo de caer en un conflicto.

La asociación de seguridad desplegada este mes en Washington es solo la más reciente de una serie de nuevas configuraciones de defensa que se extienden por Asia y el Pacífico. En 2017, se reactivó el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, conocido como Quad, el cual promueve la colaboración entre Estados Unidos, Japón, Australia y la India. En septiembre de 2021, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos iniciaron su asociación, conocida como AUKUS, y Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se comprometieron a una cooperación más estrecha en una cumbre celebrada en Camp David en agosto pasado.

Todas estas medidas han sido motivadas principalmente por la preocupación que genera Pekín, que, a su vez, ha fustigado a estos países por ser parte de un esfuerzo liderado por Estados Unidos para crear una versión asiática de la OTAN diseñada para contener a China. Ninguno de estos esfuerzos equivale a un pacto de defensa colectiva como el tratado de la OTAN, cuyo artículo 5 considera un ataque armado contra un miembro como “un ataque contra todos ellos”. Sin embargo, es casi seguro que China considere el más reciente acuerdo entre Estados Unidos, Japón y Filipinas (con quienes mantiene una activa disputa territorial) como una confirmación más de un intento liderado por Washington de amenazar sus intereses.

Aún no se sabe con certeza cómo responderá Pekín. Pero podría redoblar la expansión de sus capacidades militares e intensificar su uso de la fuerza militar y paramilitar para hacer valer sus reclamos territoriales en la región, especialmente en lo que respecta a la delicada situación de Taiwán. Pekín también podría promover una mayor cooperación militar china con Rusia en forma de ejercicios y despliegues militares mejorados.

El resultado neto podría ser una región Asia Pacífico aún más dividida y peligrosa de lo que es hoy, marcada por una carrera armamentista cada vez más intensa. En este entorno cada vez más conflictivo y militarizado, es probable que aumente la posibilidad de que algún incidente político o accidente militar desencadene una guerra regional devastadora. Esto es probable sobre todo dada la ausencia de importantes canales de comunicación de crisis de Estados Unidos y sus aliados con China para evitar que un incidente de este tipo se salga de control.

Para prevenir esta pesadilla, Estados Unidos y sus aliados y socios deben invertir mucho más en diplomacia con China, además de reforzar la disuasión militar.

Para empezar, Estados Unidos y aliados clave como Japón deberían hacer un esfuerzo sostenido para establecer un diálogo duradero de prevención y gestión de crisis con China en el que participen las agencias de política exterior y seguridad de cada nación. Hasta ahora, esos diálogos se han limitado principalmente a canales y temas militares. Es fundamental que tanto los funcionarios civiles como los militares comprendan las muchas fuentes posibles de crisis involuntarias y desarrollen formas de prevenirlas o gestionarlas si llegan a ocurrir. Este proceso debe incluir el establecimiento de un conjunto acordado de las mejores prácticas entre líderes para la gestión de crisis y un canal confiable pero no oficial a través del cual las partes relevantes puedan discutir acuerdos para evitar crisis.

El enfoque inmediato de Estados Unidos y Japón debería estar en evitar acciones que aumenten las tensiones en el estrecho de Taiwán. El despliegue de entrenadores militares estadounidenses a Taiwán con la que parece ser una frecuencia permanente y las sugerencias de algunos funcionarios y analistas políticos estadounidenses de que se trate a Taiwán como un eje de seguridad dentro de la postura general de defensa de Estados Unidos en Asia son acciones innecesariamente provocadoras. También contradicen de manera abierta la tradicional política de “una sola China”, bajo la cual Estados Unidos puso fin al despliegue de todas las fuerzas militares estadounidenses en Taiwán y no considera a Taiwán como un lugar clave para la seguridad de Estados Unidos; solo se asegura de que la situación de Taiwán se gestione de forma pacífica y sin coerción.

Japón, por su parte, también se ha vuelto más cauteloso respecto de su propia política de “una sola China”, mostrándose reacio a reafirmar de manera explícita que Tokio no apoya la independencia de Taiwán. Las recientes declaraciones de algunos líderes políticos en Tokio acerca de que las fuerzas militares japonesas están listas para ayudar a defender Taiwán casi con toda seguridad indignarán a los líderes chinos, quienes recuerdan que Japón se apoderó de Taiwán tras la guerra chino-japonesa de 1894 y 1895.

Washington y Tokio deberían reafirmar con claridad sus compromisos previos sobre la disputa entre China y Taiwán. Tokio también debería confirmar que no apoya ninguna medida unilateral de parte de Taiwán en favor de la independencia y resistir los esfuerzos de Estados Unidos por obligar a Japón a comprometerse con la defensa de Taiwán. Aunque se informa que los funcionarios estadounidenses han estado presionando a Japón para que se una a la planificación militar para un conflicto en Taiwán, una gran mayoría de los residentes japoneses no está a favor de combatir para defender a Taiwán. La mejor manera de contribuir a disuadir a China es que Tokio se centre en fortalecer su capacidad para defender sus propias islas.

Washington y sus aliados deberían adoptar un enfoque más positivo hacia China, destinado a fomentar la adaptación y la moderación. Esto podría incluir trabajar para asegurar garantías mutuas creíbles respecto a los límites de los despliegues militares chinos, como fuerzas anfibias y capacidades de misiles relevantes para Taiwán, a cambio de que Estados Unidos limite los niveles y tipos de armas que le vende a la isla. También podrían explorar una mayor cooperación en materia de seguridad con China en materia de ciberataques, la defensa de rutas marítimas y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como una mejor colaboración para combatir el cambio climático y el brote de otra pandemia.

China, por supuesto, tiene su propio papel que desempeñar. Al final, Pekín, al igual que Estados Unidos, quiere evitar una crisis y un conflicto en la región. En vista de ello, debería responder a un enfoque más cooperativo de Estados Unidos y sus aliados moderando su propio comportamiento coercitivo en las disputas marítimas.

Nada de esto será fácil, dada la intensa sospecha que existe ahora entre Pekín y Washington y sus aliados. Pero nuevas ideas y nuevos esfuerzos diplomáticos podrían incentivar a China a corresponder de manera significativa. Como mínimo, es necesario intentarlo. Centrarse únicamente en la disuasión militar no funcionará. Tratar de encontrar una manera de cooperar con China es la mejor manera, quizás la única, de alejar al mundo del desastre. c.2024 The New York Times Company.