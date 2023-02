Se ha mencionado recientemente esa narración. Se recuerda el ejemplo de la rana que, si se mete en agua hirviendo, salta inmediatamente de la olla para no quedar hervida. Pero si se mete en la olla con agua con temperatura normal y se enciende la flama, el calorcito va llegando con tibieza agradable y no se nota su creciente calentamiento. La rana no salta y llega un momento en que el calor la vence ...