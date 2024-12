Vive Nuevo León sequía de lana, no de agua

Les platico:

Lo presumió con una tormenta de publicidad. Era un recurso mediático para congraciarse con la comunidad que veía a su gobierno hacer agua por todos lados, menos por donde debía, porque no llovía.

Despilfarró $70 millones en la compra del King Air 250 y después de haberse incluso trepado en él con sus coros de loros, fue un fiasco.

La chamba se la vino haciendo la tormenta “Alberto”, que llenó las presas pero vació las arcas estatales y les causó un boquete de $600 millones, que el gobierno naranja se gastó en bachear calles y avenidas que fueron destrozadas por la tormenta citada y que no duraron ni un mes.

El tráfico citadino está desquiciado por esa razón y debido también a la fatal planeación de unas obras del Metro que están semi paralizadas porque el gobierno de Samuel no tiene lana para pagarles a los constructores.

Solo a los proveedores, el gobierno naranja les debe más de $1,000 millones.

Tengo una fuente muy letrada en aeronáutica civil, producto de sus más de 40 años de trabajo en Mexicana y Aeroméxico.

Lo vi anoche y me dijo que el King Air 250 salió de su hangar en el Aeropuerto del Norte rumbo al de Nashville, Tennessee, BNA, OACI, KBNA, FAALID, por sus siglas oficiales.

Está en una estación remota del aeropuerto internacional de esa ciudad al sureste de EEUU, que opera vuelos civiles y militares.

El solo “estacionamiento” en la posición remota de ese lugar cuesta 3,795 dólares por día, y el King Air 250 ya lleva ahí una semana.

Ninguna aeronave puede permanecer estacionada en ese lugar, sin contar con un seguro vigente y el del bombardero de nubes citado se venció el 30 de este noviembre pasado.

Los administradores del aeropuerto de Nashville permitieron la llegada del King Air 250, sin seguro, con la condición de que a más tardar el día último de este año, el gobierno de NL presente una póliza vigente.

Por eso, las huestes del tesorero Carlos Garza andan en friega buscando a una compañía que les fíe uno, pero el más baratito anda en $2.1 millones anuales y tendría que pagarse por adelantado.

El seguro de Inbursa se les venció el 30 de noviembre pasado y le costó al gobierno de NL $1.5 millones por cubrirles el 2022.

De junio de ese año a marzo 2023, el King Air 250 realizó 161 vuelos y dejó de hacerlo debido a las torrenciales lluvias que dejó “Alberto” en NL.

Según mi fuente, los “corredores” que contrató el gobierno de Samuel están ofreciendo el King Air 250 en el equivalente a $50 millones.

No les importa perderle $20 millones, lo que quieren es jalar lana a las áridas arcas de la tesorería estatal, porque -según otra de mis fuentes- muy apenas les va a alcanzar para pagar aguinaldos y sueldos en este fin de año.

Según la SHCP, Nuevo León es la entidad con mayor deuda per cápita: $16,263. Muy alejada del promedio nacional: $4,463 millones.

¿ Y el presupuesto 2025?

A 21 días de que termine el 2024, el presupuesto para el siguiente año sigue atorado en el Congreso local, debido a la pugna que se trae Samuel contra los diputados opositores.

El gobierno de NL presentó un proyecto de presupuesto de 8 millones de páginas, con la obvia intención de que los “laboriosos” legisladores locales no tengan cómo echarle un ojo, pues andan más ocupados en posadas que en su jale.

Ayer me tocó recibir un boletín de prensa donde el gobierno estatal se cura en salud, al argumentar que si no sale el presupuesto 2025, no va a ser culpa de ellos, sino de los diputados opositores.

Cajón de Sastre:

- ¿Se merece esto Nuevo León? No, nos merecemos algo peor, por andar votando a lo p3nd3jo por un cambio que sí se dio, pero para mal, hagan de cuenta lo que le sucedió a México a nivel nacional en 2018.

