Willie Nelson y varios cumpleañeros

El pasado 26 de mayo el cantante afromericano Lenny Kravitz llegó a los 60 años de edad en uno de los momentos más plenos de su vida personal y profesional.

En vísperas de esta importante fecha, en este mismo espacio comentamos sobre su visita a la Ciudad de México para promover su más reciente producción discográfica, “Blue Electric Light”, apenas unos días después de haber sido develada su respectiva estrella en el Paseo de la Fama en el corazón de Hollywood, y ya entrados en junio no dejó de dar nota aunque fuera por compartir en su cuenta de Instagram la manipulación visual de una guitarra eléctrica cubriendo el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México con el hashtag promoviendo “Blue Electric Light” o dar declaraciones que dieron vuelo sobre todo a la prensa morbosa del espectáculo al declarar que lleva 9 años de célibe.

Ya que hablamos de estrenos de nuevos álbumes y artistas en su etapa de plenitud, el viernes 31 de mayo el legendario cantante texano de música country Willie Nelson, a quien dedicamos a su vez estos espacios el año pasado cuando llegó a las nueve décadas de vida, estrenó su producción discográfica 152 que bajo el título de “The Border” (“La Frontera”), según informó la agencia de noticias AP, además de explorar su raíces country y la música de la frontera sur de los Estados Unidos, contiene fuerte dosis de los sonidos de nuestro país. Esto incluye la rola que da título al disco, cantada desde la perspectiva de un agente fronterizo e inicia como un western con un enfrentamiento entre él y los cárteles.

Sin embargo, conforme avanza el tema se produce un cambio: el agente se desespera por su vida y empatiza con la gente a la que detiene: “De las chozas y los barrios vienen los hambrientos. Algunos se ahogan en el cruce. Otros sufren más”. Willie Nelson pronuncia esos versos con una rudeza oscura y directa que recuerda las últimas grabaciones de su compañero de camino Johnny Cash y podría asegurarse que en “The Border” no hay ninguna canción mala

Volviendo a los cumpleaños de artistas relacionados a la música, con el inicio de junio quien llegó a la cinco décadas de vida es la cantautora de origen canadiense Alanis Morissette, nacida el 1 de junio de 1974 en Ottawa, Canadá, y a quien también hemos dedicado en su momento estos espacios, en particular cuando estrenó en el 2021 en la plataforma Max el documental “Jagged”, el cual gira alrededor de la grabación del álbum que la catapultó como una de las más grandes exponentes de la música en inglés de mediados de los años 90.

Y hablando de memorables intérpretes femeninas, el pasado 4 de junio quien estuvo de manteles largos fue la actriz y cantante norteamericana Michelle Phillips, integrante de la agrupación de pop de los años 60 The Mamas and the Papas al llegar a los 80 años de edad. Michelle fue madre, a su vez, de Chynna Phillips, una de las integrantes del trío pop Wilson Phillips.

