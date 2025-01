Y ¿si dejamos de juzgar antes de saber lo que ha pasado en realidad? Y ¿si pensamos en personas y no errores?

“Seguramente fue una mujer.” No, la persona que al intentar estacionarse en la orilla del estacionamiento de La Nogalera y terminó en la banqueta sobre Periférico, era “un joven”. Va. Confieso que mi madre hubiera dicho lo mismo. Ella criticaba la manera de manejar de las mujeres, aunque ella, y mi abuela, eran muy buenas al volante. Ahora que lo pienso, mi madrastra y mi hermanastra también. Creo que también lo soy, pero el punto no es discutir quién maneja bien o mal según su género, sino preguntar si, al ver el coche de cabeza en el piso, no nos preocupamos primero por la persona tal vez prensada por cometer un error.

Vi un video donde un trailero, medio dormido o alcoholizado o drogado, invadía carril de manera errática, poniéndose, y a todos, en peligro. Al final, sin daños a terceros, el tráiler quedó de costado en el lado de la carretera. Ya no estorbaba nada. Pero no vi a nadie detenerse, y si escuché una voz que comentó que había recibido lo merecido. Tal vez sí, y celebro que al final no haya provocado daños mayores. Pero sí había una persona en esa cabina.

“Eso te pasa por pendejo.” Por pendejo, por no saber, por arriesgarte, por mujer, por hombre, por joven, por no pensar, por no hacer caso, por no preguntar, por no echarle ganas, por no fijarte... Cuántos simples errores, o fallas fuera de nuestro alcance, se vuelven estigmas que tal vez cargaremos para el resto de la vida. No merecemos un castigo por ignorancia ni por errores.

“Eso le pasa por ir vestida así y por andar en la calle a esas horas.” Y volvemos al tema del peligro de ser mujer. Así como el accidente. Tal vez la “culpa” es de quien hizo el mal. Mientras tanto, les pido un favor. Si me pasa algo, ahorrense sus comentarios y juicios y ayúdenme a solucionar. No digan que soy mujer, y menos abuelita. No elucubren sobre lo que sé o no sé. No hagan chistes. Ayuden primero. Luego nos reiremos todos juntos, si el suceso da para eso. Y prometo que seré considerada con ustedes también. ¿Va?