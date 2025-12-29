Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, informó que el frente frío número 25 recorrerá este lunes el litoral del Golfo de México e interactuará con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, condiciones que generarán lluvias fuertes a intensas en entidades del noreste, oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán.

La masa de aire de origen ártico asociada al sistema ocasionará además un marcado descenso de temperatura, evento de “Norte” intenso y probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte, así como en las cimas de volcanes del centro del país.

El SMN señaló que los mayores acumulados se prevén en estados del Golfo y sureste; también advirtió que se prevén rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Las autoridades recomendaron a la población atender los avisos oficiales, tomar medidas ante el ambiente gélido y la presencia de hielo o nieve, así como evitar actividades marítimas en los litorales afectados por el evento de “Norte”.