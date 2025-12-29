Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
El frente frío 25 generará lluvias intensas, ambiente gélido, vientos fuertes y probabilidad de nieve en zonas altas del norte y centro de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, informó que el frente frío número 25 recorrerá este lunes el litoral del Golfo de México e interactuará con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, condiciones que generarán lluvias fuertes a intensas en entidades del noreste, oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán.
La masa de aire de origen ártico asociada al sistema ocasionará además un marcado descenso de temperatura, evento de “Norte” intenso y probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte, así como en las cimas de volcanes del centro del país.
El SMN señaló que los mayores acumulados se prevén en estados del Golfo y sureste; también advirtió que se prevén rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Las autoridades recomendaron a la población atender los avisos oficiales, tomar medidas ante el ambiente gélido y la presencia de hielo o nieve, así como evitar actividades marítimas en los litorales afectados por el evento de “Norte”.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA MÉXICO
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.
Probabilidad de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.Probabilidad de lluvia engelante: Coahuila.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA ESTE 29 DE DICIEMBRE EN MÉXICO
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (costa), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA ESTE 29 DE DICIEMBRE EN MÉXICO
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Evento de Norte de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Chiapas y Oaxaca).
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Oleaje de 3 a 5 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz
Oleaje de 2 a 4 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de California.
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO
La llegada de un nuevo sistema frontal ha provocado un desplome en las temperaturas, activando los protocolos de vigilancia ante la probabilidad de aguanieve o nieve ligera en las zonas altas y la mancha urbana.
El termómetro, que apenas hace 48 horas rozaba los 26°C, ha mostrado un comportamiento descendente desde las primeras horas de hoy. Se espera que la máxima apenas alcance los 12°C, mientras que para la noche se pronostica que la temperatura caiga hasta los 0°C, generando condiciones de helada para la madrugada del martes.
La Conagua mantiene la vigilancia permanente del frente frío número 25 y de sus efectos en gran parte del territorio nacional.