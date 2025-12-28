Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria en 2026: ¿Cómo es el registro?

/ 28 diciembre 2025
    Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria en 2026: ¿Cómo es el registro?
    La Beca Universal de Educación Básica ‘Rita Cetina’ tiene como objetivo garantizar la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes por medio de apoyos económicos bimestrales. CAPTURA DE PANTALLA

El registro no será simultáneo entre primaria y secundaria, sobre todo en los grados escolares

La Beca Universal de Educación BásicaRita Cetina tiene como objetivo garantizar la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes por medio de apoyos económicos bimestrales que son entregados a la familia por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Aunque durante su primera etapa sólo se incluyó a estudiantes de educación básica en secundaria, durante 2026 este padrón será ampliado a estudiantes de primaria.

Cabe destacar que, con lo anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el titular de Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), Julio León Trujillo en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el registro no será simultáneo entre primaria y secundaria, sobre todo en todos los grados escolares, por lo que es prioritario conocer quiénes se podrán inscribir al programa social a partir de enero de 2026.

¿QUIÉN PODRÁ INSCRIBIRSE A LA BECA RITA CETINA EN ENERO DE 2026?

Durante el primer mes del próximo año, el registro para el programa social estará habilitado únicamente para estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria públicas de todo México. Mientras que los alumnos de 1°, 2° y 3° año escolar, realizarán el proceso de inscripción hasta septiembre, es decir, durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Autoridades recomiendan a madres y padres de familia, así como a tutores de los alumnos y alumnas que revisen los documentos necesarios para el registro a la beca y así evitar contratiempos al momento de realizar el trámite.

Quienes busquen registrarse a la Beca Rita Cetina y recibir el apoyo económico escolar podrán recibir: mil 900 pesos por estudiante inscrito en primaria en los grados cuarto, quinto y sexto, así como 700 pesos adicionales por alumno o alumna inscrito en los niveles disponibles del programa social.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA RITA CETINA

Al momento no se conoce la fecha exacta de cuándo comenzará el registro, pero -como en otras emisiones- puedes tener a la mano la siguiente documentación del padre, madre, tutor y estudiante, así como tenerla ya digitalizada y lista para subir a la plataforma.

PASOS PARA REGISTRAR CORRECTAMENTE A MI HIJO O HIJA A LA BECA RITA CETINA

- Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX, si no tienes una cuenta, sigue los pasos;
1.- Haz clic en ‘Crear cuenta’;
2.-Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;
3.- Los datos de padre, madre o tutor serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;
4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;
5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX;
6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’.

- Una vez abierta la convocatoria de registro, ingresa al portal de la Beca Rita Cetina e inicia sesión con tu Llave MX.

- Registra los datos del padre, madre o tutor y adjunta la documentación que se te solicitó. Llena tus datos de domicilio y luego sube el comprobante de domicilio en PDF o JPG. Dale ‘Guardar registro’y así habrás terminado el registro del padre.

- Selecciona en ‘Registrar un estudiante’ y captura la información de cada estudiante que deseas inscribir al programa social. Da clic en ‘No soy un robot’ y luego en ‘Validar CURP’.

- Los datos del estudiante se llenarán automáticamente, sólo ingresa la CCT de la escuela, búscalo y selecciona el nivel educativo, turno, grado y parentesco con el menor.

- Da clic en ‘Guardar y continuar’.

- Si quieres registrar a otro estudiante deberás realizar el mismo proceso.

- Descarga el comprobante de registro y guárdalo para futuros trámites, como la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

DUDAS Y ACLARACIONES

En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok.

Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional.

A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en enero del 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026.

Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal.

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

