WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares iOS y Android en 2026
Meta, empresa propietaria de WhatsApp, informó que esta medida forma parte de un proceso periódico para retirar dispositivos con tecnología obsoleta
Como suele ocurrir de forma mensual, la aplicación de WhatsApp quedará obsoleta para ciertos dispositivos Android y iOS al finalizar diciembre. Es decir, que para 2026, dejará de ser compatible con ciertos sistemas.
Esta medida afectará a millones de usuarios, por lo que VANGUARDIA sugiere prepararse y adoptar lo más pronto posible un celular más actualizado.
Hay que recordar que la aplicación de mensajería actualizará sus criterios de compatibilidad y excluirá equipos que ya no puedan ejecutar adecuadamente las versiones más recientes del servicio.
WHATSAPP Y SUS ACTUALIZACIONES
Meta, empresa propietaria de WhatsApp, informó que esta medida forma parte de un proceso periódico para retirar dispositivos con tecnología obsoleta, principalmente aquellos cuyos sistemas operativos ya no reciben actualizaciones ni cumplen con los estándares actuales de seguridad.
La pérdida de compatibilidad se aplicará de manera gradual. En una primera etapa, los teléfonos afectados dejarán de recibir nuevas funciones y, posteriormente, el acceso a WhatsApp será suspendido de forma definitiva.
Antes de que el servicio quede inhabilitado, los usuarios recibirán notificaciones dentro de la aplicación. Estos avisos permitirán realizar copias de seguridad, intentar una actualización del sistema operativo —si aún es posible— o migrar la cuenta a un dispositivo más reciente.
WHATSAPP DEJARÁ DE FUNCIONAR EN ESTOS DISPOSITIVOS
Dentro de este proceso se encuentran los siguientes modelos de teléfonos:
1. Dispositivos con sistema Android:
Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S4 Mini Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy Trend Samsung Galaxy J2 LG Optimus L3 LG Optimus L5
LG Optimus L7
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
Motorola Moto G (1a generación)
Motorola Moto E (1a generación)
Sony Xperia Z3
Sony Xperia Z2
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate iPhone 6 Plus
2. Dispositivos con sistema iOS:
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
Ante este escenario, WhatsApp recomienda revisar con tiempo el estado del sistema operativo y tomar previsiones antes de que la actualización de WhatsApp en 2026 entre en vigor.