WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares iOS y Android en 2026

Como suele ocurrir de forma mensual, la aplicación de WhatsApp quedará obsoleta para ciertos dispositivos Android y iOS al finalizar diciembre. Es decir, que para 2026, dejará de ser compatible con ciertos sistemas.

Esta medida afectará a millones de usuarios, por lo que VANGUARDIA sugiere prepararse y adoptar lo más pronto posible un celular más actualizado.

Hay que recordar que la aplicación de mensajería actualizará sus criterios de compatibilidad y excluirá equipos que ya no puedan ejecutar adecuadamente las versiones más recientes del servicio.

WHATSAPP Y SUS ACTUALIZACIONES

Meta, empresa propietaria de WhatsApp, informó que esta medida forma parte de un proceso periódico para retirar dispositivos con tecnología obsoleta, principalmente aquellos cuyos sistemas operativos ya no reciben actualizaciones ni cumplen con los estándares actuales de seguridad.

La pérdida de compatibilidad se aplicará de manera gradual. En una primera etapa, los teléfonos afectados dejarán de recibir nuevas funciones y, posteriormente, el acceso a WhatsApp será suspendido de forma definitiva.