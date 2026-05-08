Frente frío 49 provocará lluvias y tormentas en el noreste; persiste onda de calor en 24 estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que continuará la onda de calor en gran parte del país, con temperaturas elevadas en al menos 24 estados de la República Mexicana. Además, el frente frío 49 seguirá afectando al noreste del país. De acuerdo con el SMN, este viernes persistirá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre amplias regiones del territorio nacional, mientras que el frente frío número 49 permanecerá estacionario en el noreste del país, generando lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles afectaciones por incremento en niveles de ríos y arroyos.

PERSISTIRÁ ONDA DE CALOR EN 24 ESTADOS El SMN detalló que la onda de calor continuará en diversas entidades del país, principalmente en regiones del norte, centro, occidente y sureste. Las condiciones de altas temperaturas prevalecerán en zonas de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como en regiones de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. También continuará el ambiente extremadamente caluroso en Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. FRENTE FRÍO 49 PROVOCARÁ LLUVIAS INTENSAS EN EL NORESTE DE MÉXICO El organismo señaló que el frente frío número 49 permanecerá estacionario sobre el noreste de México y, en combinación con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes y muy fuertes en distintas entidades. Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones del noreste de Coahuila, el norte de Nuevo León, el noroeste y oeste de Tamaulipas, así como en zonas del norte, este y sureste de Puebla y en la región centro de Veracruz. Además, se esperan lluvias fuertes en el norte y este de Hidalgo, el norte y este de Tlaxcala y el noreste del Estado de México. El SMN también prevé chubascos en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México, mientras que podrían registrarse lluvias aisladas en zonas de Morelos y Zacatecas.

LLUVIAS TAMBIÉN AFECTARÁN EL SUR Y SURESTE DE MÉXICO El Servicio Meteorológico Nacional indicó que canales de baja presión y el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe generarán precipitaciones en entidades del sur y sureste del país. En este contexto, se pronostican lluvias muy fuertes en regiones del norte y centro de Oaxaca, así como en el centro y sur de Chiapas. También se esperan chubascos en Tabasco y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Guerrero y Michoacán. PREVÉN FUERTES RACHAS DE VIENTO El organismo meteorológico añadió que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, asociada con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, provocará fuertes rachas de viento en el norte y noroeste del país. Además, se prevén chubascos en zonas de Chihuahua.

PRONÓSTICO DE TORMENTAS Y GRANIZO EN SALTILLO ESTE VIERNES La capital de Coahuila enfrenta una jornada de gran inestabilidad atmosférica este 8 de mayo de 2026 debido a la llegada del frente frío número 49. Aunque se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima de 28°C durante la tarde, la formación de nubes de gran desarrollo vertical provocará chubascos tormentosos con una probabilidad de lluvia del 80%, los cuales podrían venir acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 39 km/h. Hacia el final de la jornada, la actividad pluvial generará un refrescamiento en el ambiente, permitiendo que la temperatura mínima descienda a los 15°C. Estas condiciones de humedad y nubosidad parcial persistirán durante la noche y madrugada, manteniendo el clima fresco en las zonas altas de la región tras el paso de las tormentas vespertinas. PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA HOY EN LA REPÚBLICA MEXICANA Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste y oeste), Veracruz (centro), Puebla (norte, este y sureste), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (norte y este), Tlaxcala (norte y este) y Estado de México (noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Michoacán, Morelos, Guerrero y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Baja California (noreste) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa, Coahuila (suroeste), Michoacán (centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y zonas montañosas del Estado de México. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Chihuahua, Coahuila y Durango. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Guanajuato. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

PRONÓSTICO PARA EL 8 DE MAYO EN MÉXICO Para este viernes 8 de mayo, el SMN prevé que el frente frío número 49 continúe estacionario sobre el noreste del país y mantenga condiciones para lluvias fuertes y muy fuertes. El organismo advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. La Conagua mantiene vigilancia permanente sobre los efectos del sistema frontal y la onda de calor que afecta gran parte del territorio nacional.

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