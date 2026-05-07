Calendario Pensión Bienestar: apellidos que cobrarán del 7 al 15 de mayo y montos actualizados

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    Calendario Pensión Bienestar: apellidos que cobrarán del 7 al 15 de mayo y montos actualizados
    Los depósitos del Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio 2026 continúan de forma escalonada mediante el Banco del Bienestar. VANGUARDIA

Consulta el calendario de pagos Bienestar mayo 2026, fechas por apellido y montos actualizados de pensiones y apoyos sociales

Desde el pasado 4 de mayo iniciaron los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio de las pensiones y apoyos del Bienestar, incluida la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, otorgados por el Gobierno de México. Los depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con el calendario oficial.

De acuerdo con el calendario oficial de la Pensión del Bienestar, los depósitos se realizan de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno de las y los beneficiarios. A continuación se presenta el calendario del 7 al 15 de mayo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tarjeta-bienestar-esta-es-la-cantidad-maxima-que-puedes-retirar-en-cajeros-del-banco-del-bienestar-HE20532612

CALENDARIO DE PAGO DEL 7 AL 15 DE MAYO DE LA PENSIÓN BIENESTAR

C: 6 y 7 de mayo

D, E y F: 8 de mayo

G: 11 y 12 de mayo

H, I, J y K: 13 de mayo

L: 14 de mayo

M: del 15 al 18 de mayo

Fechas restantes del calendario

Las fechas restantes para los depósitos del bimestre mayo-junio son las siguientes:

N, Ñ y O: 19 de mayo

P y Q: 20 de mayo

R: 21 y 22 de mayo

S: 25 de mayo

T, U y V: 26 de mayo

W, X, Y y Z: 27 de mayo

La delegación federal recordó que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen resguardados en la cuenta bancaria de cada beneficiario.

$!Calendario Pensión Bienestar: apellidos que cobrarán del 7 al 15 de mayo y montos actualizados

MONTO DE LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR EN 2026.

Para este 2026, la Pensión para Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo económico es de 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de entre 60 y 64 años.

Por otra parte, la Pensión para Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos bimestrales conforme a los criterios de cobertura establecidos por el programa.

El Programa de Madres Trabajadoras entrega, en la mayoría de los casos, mil 650 pesos bimestrales a las personas beneficiarias.

https://vanguardia.com.mx/informacion/estos-beneficiarios-del-banco-del-bienestar-recibiran-pagos-de-hasta-24-mil-pesos-en-mayo-GH20509942

INVERSIÓN NACIONAL SUPERA LOS 104 MIL MILLONES DE PESOS

A nivel nacional, la dispersión de recursos correspondiente al bimestre mayo-junio representa una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos.

Las autoridades federales señalaron que los depósitos continuarán realizándose conforme al calendario establecido durante todo el mes de mayo mediante las cuentas del Banco del Bienestar.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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