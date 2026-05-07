$!Calendario Pensión Bienestar: apellidos que cobrarán del 7 al 15 de mayo y montos actualizados

Desde el pasado 4 de mayo iniciaron los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio de las pensiones y apoyos del Bienestar, incluida la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, otorgados por el Gobierno de México. Los depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con el calendario oficial. De acuerdo con el calendario oficial de la Pensión del Bienestar, los depósitos se realizan de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno de las y los beneficiarios. A continuación se presenta el calendario del 7 al 15 de mayo.

CALENDARIO DE PAGO DEL 7 AL 15 DE MAYO DE LA PENSIÓN BIENESTAR C: 6 y 7 de mayo D, E y F: 8 de mayo G: 11 y 12 de mayo H, I, J y K: 13 de mayo L: 14 de mayo M: del 15 al 18 de mayo Fechas restantes del calendario Las fechas restantes para los depósitos del bimestre mayo-junio son las siguientes: N, Ñ y O: 19 de mayo P y Q: 20 de mayo R: 21 y 22 de mayo S: 25 de mayo T, U y V: 26 de mayo W, X, Y y Z: 27 de mayo La delegación federal recordó que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen resguardados en la cuenta bancaria de cada beneficiario.

MONTO DE LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR EN 2026. Para este 2026, la Pensión para Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante. En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo económico es de 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de entre 60 y 64 años. Por otra parte, la Pensión para Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos bimestrales conforme a los criterios de cobertura establecidos por el programa. El Programa de Madres Trabajadoras entrega, en la mayoría de los casos, mil 650 pesos bimestrales a las personas beneficiarias.

INVERSIÓN NACIONAL SUPERA LOS 104 MIL MILLONES DE PESOS A nivel nacional, la dispersión de recursos correspondiente al bimestre mayo-junio representa una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos. Las autoridades federales señalaron que los depósitos continuarán realizándose conforme al calendario establecido durante todo el mes de mayo mediante las cuentas del Banco del Bienestar.

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