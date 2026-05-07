Registro de telefonía con CURP en México: Solo estos usuarios están exentos de hacerlo

Sin embargo, aunque la mayoría de los usuarios sí deberán realizar el trámite antes de junio de 2026, existen algunos casos específicos que quedan exentos del registro.

La vinculación de líneas telefónicas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP) ya es una obligación en México. Esta medida forma parte de una estrategia impulsada por las autoridades para combatir delitos como la extorsión y reducir el uso anónimo de números celulares.

¿Quiénes están exentos del registro de telefonía con CURP?

De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y lo informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), únicamente ciertos tipos de líneas pueden permanecer activas sin necesidad de vinculación.

Líneas sin capacidad de comunicación tradicional

La primera excepción corresponde a tarjetas SIM que no cuentan con capacidad técnica para:

- Realizar llamadas de voz

- Enviar mensajes SMS

- Conectarse a internet

Es decir, aquellas líneas utilizadas únicamente para funciones técnicas o especializadas que no operan como un teléfono móvil convencional.

Según el artículo 1 de los lineamientos, estas SIM quedan fuera de la obligación de registro debido a que no permiten comunicación tradicional.

Líneas habilitadas por emergencia o desastre

Otro caso especial aplica durante situaciones extraordinarias, como desastres naturales o emergencias declaradas por las autoridades.

En estos escenarios, las compañías telefónicas podrán habilitar líneas temporales sin necesidad de vincularlas previamente con CURP. El objetivo es garantizar la comunicación inmediata en zonas afectadas.

No obstante, estas líneas tendrán carácter temporal y posteriormente deberán regularizarse o serán deshabilitadas.

¿Qué pasa si no registras tu línea telefónica?

Fuera de las excepciones mencionadas, todas las demás personas deberán completar la vinculación antes del 30 de junio de 2026.

La CRT ha señalado que no existe una opción para conservar activa una línea sin realizar el registro. Quienes no cumplan perderán prácticamente todos los servicios de telefonía móvil.

Servicios que serán suspendidos

Las líneas no registradas:

- No podrán realizar llamadas

- No podrán enviar ni recibir mensajes

- Perderán acceso a datos móviles

Únicamente permanecerán habilitadas para:

- Llamadas de emergencia

- Comunicación con la compañía telefónica

- Recepción de alertas oficiales

¿Qué datos pide el registro de telefonía?

Uno de los temas que más dudas ha generado es la privacidad de la información. Sin embargo, las autoridades aclararon que este proceso no incluye biométricos.

Los únicos datos solicitados serán:

1. Nombre completo

2. CURP

La CRT enfatizó que no se recopilarán huellas digitales, fotografías ni reconocimiento facial como parte del registro obligatorio.