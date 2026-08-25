China denuncia la amenaza de sanciones de Estados Unidos por el comercio con Irán

El rechazo de Beijing a la amenaza estadounidense de imponer sanciones secundarias a cualquier país o entidad que continúe comerciando con Teherán era prevesible.

China ha denunciado la amenaza de sanciones estadounidenses por su comercio con Irán , afirmando que tales medidas serían ilegales, y ha advertido que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger sus intereses nacionales.

China compra aproximadamente el 80% de las exportaciones de petróleo de Irán y ha desafiado los intentos previos de Estados Unidos por limitar el flujo de ingresos hacia el régimen de Teherán.

Su declaración de oposición plantea la cuestión de hasta dónde estaría dispuesta a llegar la administración Trump para enfrentarse a China y a su sistema financiero en su afán por aislar a Irán.

Al anunciar el lunes la amenaza de sanciones, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, presentó un conjunto inicial de sanciones contra 60 personas, entidades y embarcaciones por su presunta participación en el comercio con Irán.

Sin embargo, no incluyó a ninguna institución financiera china en la lista, a pesar de su implicación en la financiación del comercio petrolero iraní. Esta omisión refleja la cautela de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó por qué la administración Trump no había declarado sanciones inmediatas y se había abstenido de nombrar posibles objetivos de sanciones, Bessent respondió: “¿Por qué querría yo hacer estallar el sistema financiero mundial?”.

Expertos financieros y comerciales afirman que la administración es plenamente consciente del riesgo de represalias chinas antes de la cumbre prevista para el próximo mes entre Donald Trump y Xi Jinping. China podría responder a través de los mercados financieros o imponiendo límites a la exportación de minerales críticos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, declaró a los periodistas el martes: “La cooperación entre China e Irán siempre se ha llevado a cabo dentro del marco del derecho internacional y no debe ser objeto de injerencias ni interrupciones.

“China ya ha declarado en repetidas ocasiones que se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales. China adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus propios derechos e intereses.”

Irán ha quedado devastado económicamente por la guerra y el consiguiente bloqueo estadounidense, pero mantuvo su postura desafiante ante las amenazas de aislamiento total de Bessent.

El ministro de Economía, Ali Madanizadeh, declaró en la televisión estatal: “Nuestra defensa ya no es tan defensiva; los enemigos deberían esperar a que ataquemos”.

Según los informes, un petrolero fue alcanzado el martes por un proyectil no identificado en la desembocadura del estrecho de Ormuz. Solo dos buques comerciales lograron transitar con éxito por este estrecho canal el lunes.

La declaración de lo que Bessent denominó Operación Marginado Económico sugiere que las perspectivas de una solución al conflicto con Irán siguen siendo remotas. También indica una inclinación hacia las medidas económicas y un alejamiento de la fuerza militar tras una guerra de seis meses que no ha logrado la capitulación iraní esperada.

El casi cierre del estrecho de Ormuz y su consiguiente repercusión en los precios del petróleo y la economía mundial supone un riesgo político para Trump a medida que se acercan las elecciones legislativas de noviembre.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió en que no se descartaba ninguna acción militar adicional. «De ninguna manera descartamos el uso de ataques cinéticos en ningún lugar del estrecho de Ormuz ni en las cercanías de Irán», declaró Hegseth a los periodistas el lunes.

Bessent calificó la campaña de sanciones de sin precedentes y la comparó con el desembarco de Normandía del Día D, un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial.

“Hoy, con ese mismo espíritu, lanzamos una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo”, declaró. “Nuestro objetivo es cortar todo el sustento económico que mantiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede solo”.

Afirmó que Estados Unidos había identificado a quienes seguían comerciando con Irán y que a cada infractor se le daría un plazo para cortar lazos o enfrentarse a sanciones estadounidenses. Añadió que los plazos impuestos dependerían de las circunstancias de cada caso.

“Cualquier entidad que facilite el blanqueo de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense”, afirmó. “El tiempo acaba de empezar a correr”.

Bessent afirmó que Trump estaba “haciendo llamadas telefónicas a líderes mundiales con peticiones específicas para que cesaran sus interacciones con el régimen”, pero no especificó si el presidente estadounidense hablaría con su homólogo chino.

Sina Toossi, investigador sénior no residente del Centro de Política Internacional, declaró: «Tras casi seis meses sin una victoria militar ni diplomática, Washington parece estar intentando lograr, mediante una intensificación del estrangulamiento económico, lo que la fuerza militar no ha conseguido hasta ahora. Pero Teherán está respondiendo a esa estrategia de suma cero con la suya propia».

Anticipándose aparentemente a las medidas estadounidenses, los Emiratos Árabes Unidos, estrecho aliado de Estados Unidos e Israel, anunciaron la suspensión de sus relaciones comerciales con Irán. Turquía, otro socio comercial de Irán, que ha criticado la campaña liderada por Estados Unidos contra la República Islámica, aún no ha respondido a la amenaza estadounidense de sanciones.

Andrew Miller, investigador principal del Center for American Progress, declaró: «El anuncio de nuevas sanciones económicas contra Irán y los países que comercian con él pone de manifiesto lo que resulta evidente para todos: esta guerra no ha acercado a Estados Unidos a la eliminación del programa nuclear iraní ni al debilitamiento del régimen iraní. Si bien las sanciones pueden ser efectivas, es muy improbable que produzcan una solución rápida y favorable a Estados Unidos».