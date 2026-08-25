$!El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anuncia medidas enérgicas contra la inmigración

El presidente de extrema derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado una ofensiva contra los inmigrantes, ordenando a las autoridades que detengan y deporten a las personas que se encuentren en el país de forma irregular o que hayan cometido delitos. Tras poco más de dos semanas en el cargo, el millonario exabogado hizo el anuncio el domingo, mientras el país seguía lidiando con las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, que causó la muerte de más de 300 personas y destruyó más de 30.000 viviendas.

De la Espriella afirmó que las primeras operaciones conjuntas entre la policía y la autoridad migratoria deberían comenzar “esta misma semana”. “Que comiencen las operaciones coordinadas para localizar a los inmigrantes ilegales: primero, a los que cometen delitos; segundo, a los que no han regularizado su situación y que deberán ser deportados de inmediato”, dijo de la Espriella durante una reunión de gabinete celebrada el domingo en Barranquilla, la ciudad caribeña que de hecho se ha convertido en una capital alternativa. Hizo eco de la retórica de “los estadounidenses primero” de su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump , diciendo que de ahora en adelante sería “los colombianos primero, los colombianos segundo y los colombianos tercero”. El presidente colombiano se ha unido a otros líderes afines a Trump en la región que también han endurecido las normas migratorias, entre ellos el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast. La orden de De la Espriella se enfrenta a críticas de la oposición y de activistas de derechos humanos, quienes afirman que pondrá fin a una política migratoria que se mantuvo vigente durante más de una década bajo gobiernos tanto de derecha como de izquierda y que benefició sobre todo a los migrantes que huían de la crisis humanitaria en la vecina Venezuela.

Si bien durante su campaña utilizó la retórica antiinmigración característica de otros candidatos de extrema derecha, su programa se centró principalmente en su promesa de aplicar una política de mano dura contra los grupos criminales. En el mismo comunicado, declaró además que todas las bandas involucradas en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando eran «terroristas y las trataremos como tales. Pase lo que pase, las derrotaremos, por la razón o por la fuerza». El presidente no mencionó directamente a los venezolanos al hablar de inmigración, pero representan aproximadamente el 90% de todos los migrantes en el país. De los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, cerca de 848.000 se encuentran en situación irregular, incluyendo 193.000 niños y adolescentes.

La senadora de izquierda María José Pizarro Rodríguez compartió el anuncio del presidente y preguntó si estaba “proponiendo un ICE colombiano contra otros latinoamericanos”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Añadió que “la orden de deportar a los migrantes irregulares es pura xenofobia y aporofobia”. “En lugar de perseguir a las personas que huyen de la pobreza y la violencia, regularicen su situación. Hay miles de migrantes que trabajan duro y contribuyen a las economías de los países que los reciben”, escribió. El diario colombiano El Tiempo informó que fuentes dentro del departamento de migración creen que la agencia no cuenta con suficiente personal para llevar a cabo las operaciones que De la Espriella ha prometido. Los analistas también han señalado que, según la ley colombiana, no existe la categoría de inmigrante “ilegal”, como afirmó De la Espriella, sino más bien la de migrantes en situación “irregular”, ya que estar en el país sin la documentación adecuada no es un delito.

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