Dictan prisión preventiva al ‘Comandante Cromo’

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Iván Sánchez Santiago, alias “Comandante Cromo”, por lo que fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Tras ser detenido en la ciudad de Guadalajara por elementos de la Marina Armada y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) le formuló imputación ante un juez por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y solicitó vincularlo a proceso.