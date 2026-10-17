Detienen a hombre en fraccionamiento residencial de Mazatlán; aseguraron ocho vehículos y divisas

En esta dirigencia aseguraron ocho vehículos, dinero en efectivo, divisas extranjeras, una bolsa con aproximadamente 300 gramos de presunta marihuana, seis dispositivos de comunicación móvil y diversos dispositivos de almacenamiento digital.

La Secretaría de Marina (Marina) informó que tras cumplimentar una orden de cateo, autoridades federales detuvieron a un hombre en el fraccionamiento Residencial Mangle Marina y Golf, ubicado en Mazatlán , Sinaloa.

Al detenido le fueron leídos sus derechos y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, según explicó la dependencia.

De acuerdo con un comunicado, la Semar participó brindando seguridad perimetral y apoyo táctico durante este y otros dos cateos ejecutados en Culiacán, Sinaloa, a través de la Armada de México y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).

En Culiacán, la Marina brindó cobertura de seguridad durante la inspección de dos inmuebles en el poblado El Carrizal y donde las autoridades aseguraron un arma de fuego larga, una bolsa con cartuchos, dos cajas con cartuchos de diversos calibres, tres bolsas que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, tres dispositivos de comunicación móvil, documentación personal y dispositivos de almacenamiento de datos. En dichos cateos no hubo reporte de detenidos.

Tras los operativos, la dependencia federal, junto con el Gabinete de Seguridad, refrendaron su compromiso de mantener coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de contribuir al bienestar de las familias mexicanas.

”Estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la estricta cooperación interinstitucional para fortalecer las labores de investigación y procuración de justicia, orientadas a desarticular estructuras delictivas y combatir la impunidad en la entidad”, enfatizó la Marina.