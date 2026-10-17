Detienen a hombre en fraccionamiento residencial de Mazatlán; aseguraron ocho vehículos y divisas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a hombre en fraccionamiento residencial de Mazatlán; aseguraron ocho vehículos y divisas
    Al detenido le fueron leídos sus derechos y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, según explicó la dependencia. SEMAR

En esta dirigencia aseguraron ocho vehículos, dinero en efectivo, divisas extranjeras, una bolsa con aproximadamente 300 gramos de presunta marihuana

La Secretaría de Marina (Marina) informó que tras cumplimentar una orden de cateo, autoridades federales detuvieron a un hombre en el fraccionamiento Residencial Mangle Marina y Golf, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

En esta dirigencia aseguraron ocho vehículos, dinero en efectivo, divisas extranjeras, una bolsa con aproximadamente 300 gramos de presunta marihuana, seis dispositivos de comunicación móvil y diversos dispositivos de almacenamiento digital.

Sismo de magnitud 5.1 sacude el Pacífico frente a Chiapas; descartan riesgo de tsunami

Al detenido le fueron leídos sus derechos y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, según explicó la dependencia.

De acuerdo con un comunicado, la Semar participó brindando seguridad perimetral y apoyo táctico durante este y otros dos cateos ejecutados en Culiacán, Sinaloa, a través de la Armada de México y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).

En Culiacán, la Marina brindó cobertura de seguridad durante la inspección de dos inmuebles en el poblado El Carrizal y donde las autoridades aseguraron un arma de fuego larga, una bolsa con cartuchos, dos cajas con cartuchos de diversos calibres, tres bolsas que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, tres dispositivos de comunicación móvil, documentación personal y dispositivos de almacenamiento de datos. En dichos cateos no hubo reporte de detenidos.

Tras los operativos, la dependencia federal, junto con el Gabinete de Seguridad, refrendaron su compromiso de mantener coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de contribuir al bienestar de las familias mexicanas.

”Estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la estricta cooperación interinstitucional para fortalecer las labores de investigación y procuración de justicia, orientadas a desarticular estructuras delictivas y combatir la impunidad en la entidad”, enfatizó la Marina.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Narcoviolencia
operativos

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El llamado ‘Rey de la Taquilla’ protagonizó un regreso triunfal a Saltillo.

Vence Julión Álvarez al frío y pone el ritmo en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Forjadoras de la democracia

NosotrAs: Forjadoras de la democracia
Círculo vicioso

Círculo vicioso
Trabajadores sindicalizados del seguro social hicieron cierres intermitentes en la lateral de reforma a la altura de las oficinas principales del IMSS.

Trabajadores del IMSS prevén oferta salarial de 6%
El hombre señalado por agredir a una trabajadora de un hotel en la Ciudad de México fue entregado a autoridades mexicanas en Tijuana.

Deportan de EU a Octavio “N”, acusado de atacar a recepcionista en hotel de Santa Fe
El Huracán Trudy, el Frente Frío 2 y la gran Masa de Aire Frío azotarán al Territorio Mexicano con lluvias torrenciales, heladas y granizadas.

Frente Frío 2 y Huracán Trudy formarán una Tormenta Negra; azotarán a México con lluvias torrenciales, heladas de -5 grados, granizadas y vientos de hasta 120 km/h
Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión

Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión
Lise Klaveness y Michele Kang destacan entre los nombres que podrían disputar la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino en las elecciones de 2027, aunque ninguna ha confirmado su candidatura.

¿Quién puede quitarle la FIFA a Infantino? Estos son los favoritos para 2027