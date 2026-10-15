Denuncian a Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ante la FGR por detención arbitraria y tortura

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Denuncian a Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ante la FGR por detención arbitraria y tortura
    El presidente de la CIDHPDA, Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Víctor Hugo Gutiérrez Yánez solicitó a la fiscal Ernestina Godoy Ramos que se abra una investigación

El presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, funcionarios y policías estatales, tras la detención arbitraria y tortura de 39 personas durante la protesta del pasado 11 octubre contra el desabasto y la mala calidad del servicio de agua en Guadalajara.

El político y activista acudió a la sede de la FGR de la Ciudad de México, este jueves para solicitar a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, que se abra una investigación y ordene las diligencias necesarias, por posibles violaciones a los derechos humanos por la represión y agresión contra manifestantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/convocan-a-segunda-mega-marcha-por-el-agua-en-jalisco-tras-represion-policial-PD24146119

“Hemos solicitado la atracción de la FGR en una formal denuncia por la probable comisión de delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, omisión del servicio público, corrupción, peculado y lo que resulte en contra de policías, servidores públicos del gobierno de Jalisco encabezados por el gobernador Pablo Lemus Navarro y directivos de la empresa de SIAPA”, comentó.

Así como que se pide que se investigue la posible corrupción en el manejo de recursos públicos que han ocasionado que desde hace seis años el Área Metropolitana de Guadalajara padezcan por el suministro de agua potable.

PROBLEMAS DE AGUA DESDE 2019

Entrevistado al salir de la dependencia, el también exaspirante presidencial afirmó que los hechos ocurridos hace unos días en Jalisco derivan del deficiente e insalubre servicio de agua que reciben al menos 320 colonias de Guadalajara “teñida de color café o negro, carece de cloro residual y contiene heces fecales, coliformes y metales pesados como plomo, mercurio y aluminio, exponiendo a la población a graves riesgos sanitarios”, una problemática que data desde 2019 y que le explotó al mandatario estatal emanado de Movimiento Ciudadano (MC).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-presunto-uso-excesivo-de-la-fuerza-en-manifestacion-abren-indagatoria-contra-dos-agentes-de-jalisco-y-un-bombero-DE24137730

“Distribuir deliberadamente agua sucia o descuidar las instalaciones que la procesan se traduce en un incumplimiento directo de su deber de protección. Este problema del agua está desde 2019, y hoy le explotó al gobernador Lemus en 2026. Los habitantes del área metropolitana de Guadalajara sufren de forma sistemática un deficiente e insalubre servicio de agua potable provisto por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”, indicó Gutiérrez Yánez.

Dicha situación, dijo, dio como origen la manifestación del pasado 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, en la cual fueron detenidas 39 personas por agentes de la policía estatal y fuerzas antimotines que, consideró, actuaron de forma desproporcionada empleando gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras y chorros de agua a presión.

“Que se investigue el uso de la fuerza policial y se esclarezcan las detenciones y las presuntas agresiones que vivieron 39 personas muchas de ellas ya liberadas y si es que ya salieron del penal de Puente Grande, por lo cual hemos solicitado a esta dependencia federal que se ha hecho una investigación sobre los daños colaterales que pueden ser psicológicos o daños físicos”, exigió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/jalisco-identifica-a-17-policias-por-uso-indebido-de-la-fuerza-en-protesta-por-agua-limpia-AB24162031

IDENTIFICAN A 17 POLICÍAS ACUSADOS DE USO EXCESIVO DE FUERZA

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco identificó a 17 policías que presuntamente actuaron fuera de los protocolos y realizaron un uso indebido de la fuerza durante la manifestación por agua limpia del pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara.

Los agentes ya fueron citados a declarar ante el área de Asuntos Internos, que integra los expedientes para determinar las posibles sanciones.

El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, informó durante una conferencia de prensa que la investigación se apoya en más de 200 videos de distintos ángulos de la movilización, en la que policías utilizaron gas lacrimógeno, cañones hídricos y bombas aturdidoras contra manifestantes.

El funcionario señaló que la revisión busca esclarecer las anomalías registradas durante el operativo y determinar el grado de responsabilidad de los elementos involucrados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Tortura
Manifestaciones

Localizaciones


Jalisco
México

Organizaciones


FGR

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
true

Sheinbaum, la presidenta más trumpista del mundo

true

Sector salud: Sabotajes contra medicamentos han detonado el desabasto

Uno de los principales usos de las “stablecoins” es la realización de transferencias internacionales, debido a las ventajas que pueden ofrecer frente a los mecanismos bancarios tradicionales.

México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance
Nacional Monte de Piedad ofrece descuentos en intereses, eliminación temporal de comisiones y plazos adicionales tras la reapertura de sus sucursales.

Monte de Piedad reactiva descuentos: así puedes recuperar tus prendas y pagar menos
Ante los efectos que generarán el huracán ‘Trudy’ y el Frente Frío #2 en los próximos días, el Gobierno de México hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la población en general.

¡A tomar precauciones! Gobierno de Sheinbaum llama a la prevención por Huracán Trudy de categoría 1 y Frente Frío #2
Una grabación difundida en el programa Todo para la mujer muestra una discusión en la que una mujer acusa a un hombre de golpearla.

¿Qué le pasó?... filtran video de José Luis Reséndez con sobrepeso y presuntamente agrediendo a su pareja
Actividad. : Saltillera Fest, un clásico del teatro musical, una convención paranormal y una comedia sobre la vida después de los 30 forman parte de la agenda cultural.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, ‘The Rocky Horror Picture Show’, Saltillera Fest y el Terror Fest
El TAS escuchará en noviembre los argumentos de cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

TAS pone fecha al juicio por el Ascenso y Descenso en la Liga MX: ¿cuándo será la audiencia?