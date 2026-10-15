Plantean subsidio federal para incorporar al IMSS a trabajadores de bajos ingresos

La propuesta plantea un esquema de subsidios para las personas que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus cuotas de afiliación. En el caso de quienes perciban ingresos inferiores al salario mínimo, la Federación aportaría el 75 por ciento de las cuotas.

TORREÓN, COAH.- Los trabajadores independientes y comerciantes cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo podrían acceder a la seguridad social mediante un fondo especial financiado por el Gobierno federal, de prosperar una iniciativa presentada por el senador Gabriel Elizondo Pérez, cuyo objetivo es reducir las barreras económicas para incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para los trabajadores cuyos ingresos no superen la mitad de ese monto, la iniciativa contempla que el Gobierno federal cubra temporalmente la totalidad de las aportaciones durante un periodo de hasta un año, con el propósito de facilitar su incorporación al sistema de seguridad social.

El legislador explicó que la propuesta surgió durante sus recorridos por distintas regiones de Coahuila, a partir del planteamiento de un comerciante de La Laguna, quien le manifestó las dificultades para pagar las cuotas del IMSS debido a sus ingresos limitados.

Indicó que este caso refleja la situación de numerosas personas dedicadas al comercio y otras actividades independientes que, pese a contar con una fuente de ingresos, carecen de capacidad económica para mantener su afiliación al instituto.

El esquema busca garantizar el acceso a servicios médicos mientras los beneficiarios mejoran sus condiciones económicas, de manera que posteriormente puedan asumir el pago de sus cuotas y conservar su incorporación a la seguridad social.

Elizondo Pérez vinculó esta iniciativa con otra propuesta impulsada en el ámbito estatal: una tarjeta de salud popular que permitiría ofrecer consultas, estudios clínicos, medicamentos y cirugías gratuitas a personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años que no cuenten con cobertura del IMSS o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).