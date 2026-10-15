Arranca entrega de apoyo alimentario (leche y huevo) para 120 mil familias en Torreón

TORREÓN, COAH. – Un total de 120 mil familias de Torreón serán beneficiadas con la distribución de huevo y leche, como parte del programa de apoyo alimentario que puso en marcha este jueves el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado del senador Gabriel Elizondo Pérez, en la colonia Magdalenas. La estrategia, desarrollada en coordinación con el Gobierno de Coahuila, busca aliviar el gasto de los hogares mediante la entrega de productos básicos a familias que requieren respaldo para cubrir sus necesidades alimentarias.

Durante el arranque, el presidente municipal destacó que este tipo de apoyos representan un ahorro directo para los beneficiarios, al reducir parte de los recursos que destinan a la compra de alimentos. Riquelme Solís señaló que el programa forma parte del trabajo conjunto con la administración estatal que encabeza Manolo Jiménez Salinas para ampliar los beneficios sociales y atender las necesidades de distintos sectores de la ciudad. REFORZARÁN MANTENIMIENTO VIAL Además de la distribución alimentaria, el alcalde adelantó que se reforzarán las acciones de mantenimiento vial en las colonias, mediante la incorporación de máquinas micropavimentadoras para mejorar las condiciones de las calles.

Explicó que entre las prioridades de su administración se encuentran la atención de los problemas de agua potable y drenaje, la rehabilitación de espacios públicos y el mejoramiento de la infraestructura urbana. En ese sentido, aseguró que se mantendrá una presencia constante en colonias y comunidades para conocer directamente las demandas ciudadanas y dar seguimiento a los compromisos establecidos. El edil sostuvo que, junto con el equipo de Mejora Coahuila, se trabaja en una agenda que contempla tanto apoyos a la economía familiar como intervenciones en servicios públicos, pavimentación y recuperación de espacios comunitarios. Reiteró que la coordinación con el Gobierno del Estado continuará en materia de infraestructura, seguridad y desarrollo social.