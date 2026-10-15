Arranca entrega de apoyo alimentario (leche y huevo) para 120 mil familias en Torreón

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    Arranca entrega de apoyo alimentario (leche y huevo) para 120 mil familias en Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el arranque de la entrega de huevo y leche en la colonia Magdalenas, acompañado por el senador Gabriel Elizondo Pérez. SANDRA GÓMEZ

El programa, coordinado con el Gobierno de Coahuila, busca aliviar el gasto de los hogares; el alcalde anunció también refuerzo en mantenimiento vial

TORREÓN, COAH. – Un total de 120 mil familias de Torreón serán beneficiadas con la distribución de huevo y leche, como parte del programa de apoyo alimentario que puso en marcha este jueves el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado del senador Gabriel Elizondo Pérez, en la colonia Magdalenas.

La estrategia, desarrollada en coordinación con el Gobierno de Coahuila, busca aliviar el gasto de los hogares mediante la entrega de productos básicos a familias que requieren respaldo para cubrir sus necesidades alimentarias.

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Durante el arranque, el presidente municipal destacó que este tipo de apoyos representan un ahorro directo para los beneficiarios, al reducir parte de los recursos que destinan a la compra de alimentos. Riquelme Solís señaló que el programa forma parte del trabajo conjunto con la administración estatal que encabeza Manolo Jiménez Salinas para ampliar los beneficios sociales y atender las necesidades de distintos sectores de la ciudad.

REFORZARÁN MANTENIMIENTO VIAL

Además de la distribución alimentaria, el alcalde adelantó que se reforzarán las acciones de mantenimiento vial en las colonias, mediante la incorporación de máquinas micropavimentadoras para mejorar las condiciones de las calles.

$!Durante el arranque, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que se reforzará el mantenimiento vial en las colonias con máquinas micropavimentadoras.
Durante el arranque, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que se reforzará el mantenimiento vial en las colonias con máquinas micropavimentadoras. SANDRA GÓMEZ

Explicó que entre las prioridades de su administración se encuentran la atención de los problemas de agua potable y drenaje, la rehabilitación de espacios públicos y el mejoramiento de la infraestructura urbana. En ese sentido, aseguró que se mantendrá una presencia constante en colonias y comunidades para conocer directamente las demandas ciudadanas y dar seguimiento a los compromisos establecidos.

El edil sostuvo que, junto con el equipo de Mejora Coahuila, se trabaja en una agenda que contempla tanto apoyos a la economía familiar como intervenciones en servicios públicos, pavimentación y recuperación de espacios comunitarios. Reiteró que la coordinación con el Gobierno del Estado continuará en materia de infraestructura, seguridad y desarrollo social.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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