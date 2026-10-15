Este viernes se celebrará el Festival del Pan Francés en Torreón

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    Este viernes se celebrará el Festival del Pan Francés en Torreón
    Con esta nueva edición, se busca reunir en un mismo espacio la oferta de los loncheros, la actividad de los productores locales y el entretenimiento musical. SANDRA GÓMEZ

El Festival del Pan Francés reunirá a 22 loncheros y panificadoras locales en la Plaza Mayor de Torreón, con gastronomía, desfile y música en vivo

TORREÓN, COAH.- Con la participación de 22 loncheros, panificadoras locales y un programa musical encabezado por Kumbia Kings, este viernes 16 de octubre se llevará a cabo la tercera edición del Festival del Pan Francés, que convertirá la Plaza Mayor de Torreón en un punto de encuentro para disfrutar de uno de los productos más representativos de la gastronomía lagunera.

La celebración comenzará a las 17:00 horas y contará con una amplia variedad de tortas y otras especialidades elaboradas con el tradicional pan francés, además de espectáculos musicales dirigidos a las familias.

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Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo Municipal, informó que los comerciantes participantes se instalarán sobre la calle Matamoros, entre Galeana y Javier Mina, donde los asistentes podrán encontrar diferentes propuestas gastronómicas de negocios locales.

Una de las actividades programadas será el desfile de panificadoras, que iniciará a las 18:00 horas en la Fuente del Pensador y recorrerá el trayecto hasta la Plaza Mayor, con la participación de establecimientos dedicados a la elaboración de este alimento.

La música también formará parte de la jornada, con las presentaciones de Show Alegría, Banda Callejera, Norteño Light y Kumbia Kings, que integran el cartel artístico de esta tercera edición.

$!El Festival del Pan Francés ofrecerá tortas y especialidades elaboradas por comerciantes y panificadoras locales.
El Festival del Pan Francés ofrecerá tortas y especialidades elaboradas por comerciantes y panificadoras locales. SANDRA GÓMEZ

El funcionario municipal señaló que el festival representa una oportunidad para impulsar las ventas de los comerciantes y dar mayor proyección a las panificadoras y negocios que mantienen vigente esta tradición gastronómica.

Destacó que el pan francés conserva un lugar importante en la identidad culinaria de La Laguna, particularmente por su presencia en las tradicionales tortas que se ofrecen en distintos establecimientos de la región.

Con esta nueva edición, se busca reunir en un mismo espacio la oferta de los loncheros, la actividad de los productores locales y el entretenimiento musical, además de promover la afluencia de visitantes al primer cuadro de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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