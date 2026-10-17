Sismo de magnitud 5.1 sacude el Pacífico frente a Chiapas; descartan riesgo de tsunami

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    Sismo de magnitud 5.1 sacude el Pacífico frente a Chiapas; descartan riesgo de tsunami
    El evento fue localizado en las coordenadas 13.65 grados de latitud norte y 93.04 grados de longitud oeste. ESPECIAL

Señalaron que podrían producirse pequeñas fluctuaciones en el nivel del mar en las zonas costeras próximas al epicentro

Un temblor de magnitud 5.1 se registró la mañana de este sábado 17 de octubre en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas. Hasta los primeros reportes oficiales, no se habían identificado daños materiales ni personas afectadas.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el movimiento no reúne las condiciones para generar un tsunami. Sin embargo, señaló que podrían producirse pequeñas fluctuaciones en el nivel del mar en las zonas costeras próximas al epicentro.

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De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 07:59:33 horas, tiempo del centro de México. Su epicentro se ubicó a 149 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros.

El evento fue localizado en las coordenadas 13.65 grados de latitud norte y 93.04 grados de longitud oeste.

PROTECCIÓN CIVIL MANTIENE VIGILANCIA TRAS EL MOVIMIENTO TELÚRICO

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) comunicó que, tras las primeras evaluaciones, no se tenían reportes de afectaciones a la población ni daños en infraestructura.

A pesar de la ausencia de incidentes confirmados, las autoridades mantienen el seguimiento del fenómeno para detectar cualquier posible consecuencia en las localidades cercanas.

MARINA DESCARTA LA FORMACIÓN DE UN TSUNAMI

Tras analizar las características del movimiento, el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT), dependiente de la Secretaría de Marina, determinó que no se prevé la formación de un tsunami asociado con este sismo.

La evaluación contempla, no obstante, la posibilidad de cambios menores, de apenas unos centímetros, en la altura del mar en áreas próximas al epicentro.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los comunicados oficiales del Servicio Sismológico Nacional y de Protección Civil, y a evitar difundir información sin confirmar.

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