México
/ 19 diciembre 2025
    Sismo de 3.7 ‘azota’ en Santa Catarina, Nuevo León; Protección Civil descarta daños
    Protección Civil de Nuevo León (PCNL) descartó daños tras el sismo de magnitud 3.7 registrado este 19 de diciembre, en el municipio de Santa Catarina, luego de confirmar que no se reportaron afectaciones ni llamadas de auxilio al 9-1-1. VANGUARDIA

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que el sismo ocurrió al norte de Santa Catarina, con una profundidad de cinco km

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) descartó daños tras el sismo de magnitud 3.7 registrado este 19 de diciembre, en el municipio de Santa Catarina, luego de confirmar que no se reportaron afectaciones ni llamadas de auxilio al 9-1-1.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 19:50 horas, con epicentro a ocho kilómetros al norte de Santa Catarina y a una profundidad de cinco kilómetros, de acuerdo con el sistema de monitoreo.

En un comunicado, Protección Civil señaló: “Se revisa con municipio de Santa Catarina donde se registra el epicentro del sismo, al momento municipio reporta sin reportes ni afectaciones, así mismo sin reporte de afectaciones al 9-1-1, Unidades de Protección Civil Nuevo León se mantienen alerta ante cualquier apoyo”.

ESTO DEBES HACER EN CASO DE SISMO

El protocolo de actuación se divide en acciones antes, durante y después del evento, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

1. Antes del sismo:

* Prepara un plan familiar de emergencia e identifica las zonas de seguridad dentro y fuera de tu hogar.

* Identifica las rutas de evacuación y los puntos de reunión cercanos.

* Prepara una mochila de emergencia con suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, linterna con pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, y documentos importantes.

* Asegura objetos pesados (muebles, libreros, cuadros) a las paredes o al piso para evitar que caigan.

2. Durante el sismo:

* Mantén la calma y evita el pánico.

* No corras, no grites, no empujes.

* Agáchate, cúbrete y sujétate: colócate debajo de una mesa o escritorio resistente, agarrándote firmemente de una de sus patas para protegerte de objetos que caen.

* Aléjate de ventanas, espejos, muebles y objetos que puedan caerse.

* Si no puedes resguardarte bajo un mueble, busca refugio junto a un muro de carga o columna, en una zona de menor riesgo.

* No uses elevadores ni escaleras durante el movimiento.

* Si estás en el exterior, aléjate de edificios, postes, cables de luz y árboles que puedan caer.

* Si estás conduciendo, detente en un lugar seguro (lejos de estructuras elevadas o postes), apaga el motor y permanece dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

* Si te es posible, cierra las llaves de gas y corta la electricidad.

3. Después del sismo:

* Verifica tu estado de salud y el de las personas a tu alrededor.

* Utiliza solo linternas a pilas para iluminarte; no enciendas fósforos ni velas, ya que podría haber fugas de gas.

* Evacúa el inmueble siguiendo las rutas establecidas y dirígete al punto de reunión, solo si la ruta es segura y el movimiento ha cesado por completo.

* Usa el teléfono únicamente para emergencias.

* Comunícate con familiares o amigos a través de redes sociales o mensajes de texto si es posible.

* No regreses al edificio hasta que las autoridades (Protección Civil o brigadistas) confirmen que la estructura es segura para ser ocupada nuevamente.

* Mantente informado a través de medios oficiales y no propagues rumores.

Recuerda que es sumamente importante mantener la calma en todo momento. Con estas actividades, se prevé que resguardes tu integridad y la de tus seres queridos.

