67 años sin Pedro Infante... ¿Qué ocasionó su muerte y las teorías de conspiración que aseguran que no murió en el avionazo?

El cantante mexicano no solo se dedicaba al arte de la música o la actuación, pues tenía un pasatiempo que le encantaba, la aviación, convirtiéndose en piloto aviador.

Como cada 15 de abril, fecha de su muerte, las calles de diversas localidades en México celebran su música y en esta ocasión con motivo del 67 aniversario de que se apagara la voz de una de las leyendas nacionales de la época de oro del cine mexicano, no será la excepción.

Sin embargo, en su tercer accidente no logró sobrevivir. Pedro Infante se encontraba en Mérida y quería volver a la Ciudad de México, pero no había vuelos. Ante la desesperación, el actor tomó la decisión que lo llevaría a la muerte.

Tras el avionazo el cuerpo de Pedro Infante no fue visto nunca más, pues aseguraron que había quedado irreconocible por el trauma que pasó al impactarse el avión. Sin embargo, este hecho fue el primero en desatar miles de teorías conspirativas alrededor de la vida y muerte del cantante.

“Llegamos a Mérida y estaba en un hospital... había unos hombres con una careta y un soplete, estaban soldando una caja de lámina y cuando me dijeron que ahí estaban los restos de Pedro me volví loca”.

Estas teorías afirman que Infante en realidad nunca estuvo en el avión y que todo el desastre fue planeado para irse a esconder en algún lugar recóndito de México, muchos aseguran que fue a vivir tranquilo a Yucatán, en donde dicen que compró varias propiedades.

Otra teoría dice que el accidente sí fue real, pero que no resultó ser mortal para Pedro Infante, si no que él salió vivo de ahí solo que con graves quemaduras en su rostro, algo que lo acomplejaría y por lo que decidiría mejor decir que había fallecido, para que no lo vieran deteriorado.

Y otra más cuenta que el ídolo se involucró sentimentalmente con la amante de algún poderoso político de la época, lo que le causó bastantes celos y en un arranque de ira mandó a deshacerse de Pedro Infante, se dice, que el actor fue llevado hasta las Islas Marías para ahí acabar con él, pero que resulta que alguien le tuvo compasión y lo soltó en Nayarit, en donde se cree que estuvo varios años viviendo como indigente.

Tiempo después surgió un personaje que sería pieza clave para que la gente creyera que alguna de estas teorías era real, se trata de Antonio Pedro, un hombre que reunía muchas características físicas del ya fallecido Pedro Infante. Fue tan fuerte su fama que él mismo comenzó a nombrarse como imitador de Infante y después también comenzó a alimentar la teoría principal de que él mismo era el actor.