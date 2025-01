Acusa Noroña ‘chicanadas’ de Comité del PJ con aspirantes a juzgadores

El Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de haber dado pase directo a la elección judicial a personajes que no cumplen con el requisito de honestidad.

En conferencia de prensa, también señaló a Sergio Santamaría Chamú, el juez que otorgó el amparo con el que el Comité frenó el proceso de selección de candidatos de haber sido juez y parte, al firmar el amparo que finalmente resolvió.

Fernández Noroña sostuvo que el Comité de Evaluación del Poder Judicial determinó que las mujeres inscritas no participarán en la insaculación que el Senado llevará a cabo, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo facultó para sortear los candidatos que le corresponde proponer a ese poder.

Entre las aspirantes que tendrán pase directo, dijo, están Marisela Morales, Procuradora durante el Gobierno de Felipe Calderón; Ana María Olguín, directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Dora Alicia Martínez Valero, ex diputada federal del PAN, y Jazmín Bonilla García, Magistrada de Circuito.

Asimismo, Lutgarda Madrigal Valdez, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz durante el Gobierno de Cuitláhuac García; Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la académica Olivia Aguirre Bonilla y Rosa Elena González Tirado, consejera de la Judicatura Federal.

Otro perfil con pase directo es Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de Olga Sánchez Cordero, Ministra en retiro, Secretaria de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y actual diputada federal de Morena.

El Presidente del Senado dijo que el Comité de Evaluación del Poder Judicial también aplicó el pase directo para el caso de las aspirantes a ocupar los dos espacios vacantes en el TEPJF y para los cargos de magistradas y magistrados de las salas regionales de la Ciudad de México, de Monterrey, de Toluca y de Xalapa del mismo tribunal.

También lo hicieron, agregó, en tres casos para hombres que aspiran a las magistraturas de los tribunales regionales de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Xalapa.

“Nos parece información que pinta de cuerpo completo al Poder Judicial, que no tiene moral, que no tiene principios, que no tiene ética, que no tiene vergüenza, que no sé dónde estudiaron derecho, pero chicanadas sí que aprendieron a hacer”, manifestó.

El senador dijo que entre los aspirantes con pase directo hay perfiles que no acreditan el requisito de honestidad, aunque se negó a dar nombres.

Fernández Noroña acusó también que el juez que otorgó el amparo con el que el Comité de Evaluación del Poder Judicial frenó el proceso, Sergio Santamaría Chamú, es integrante de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, la misma que interpuso el amparo que él mismo resolvió, además de que es candidato por su Distrito.

“No tuvo ni siquiera el mínimo de decencia para recusarse”, criticó.

El legislador consideró que el juzgador no tiene vergüenza, porque aunque renunció a la Asociación, lo hizo cinco días antes de emitir su fallo.

Además, añadió, tres miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial son parte de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito.

Se trata, detalló, de Wilfrido Castañón León, Emma Meza Fonseca y María Emilia Molina de la Puente.