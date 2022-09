En las imágenes se ve que tuvieron una boda de ensueño en la que por detalles no pararon. Las fotos fueron compartidas en su página On The JLo. y en ellas se les ve caminando hacia el altar sin dejar de mirarse uno al otro completamente enamorados, asimismo, hay postales de su baile juntos así como de la diva del Bronx luciendo su estupenda figura en el vestido de novia de diseño innovador de profundo escote y cuyo velo es en forma de capucha.

La publicación va acompañada del siguiente texto: “Esto es el cielo. Justo aquí. Estamos en él ahora. Cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo mucho sentido y parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca. Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezarme con mi vestido. Pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí. Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor”.