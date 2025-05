Alicia Villarreal habla tras colapso de escenario; productor de GranDiosas reacciona y se deslinda

“Con mucha tristeza estoy viendo lo sucedido. Lamento no presentarme en el show que teníamos programado, donde me invitaron a participar en GranDiosas. Íbamos a festejar a las mamás que bien merecido lo tienen” , dijo la intérprete.

“Mi equipo de trabajo está bien, está conmigo, estamos reunidos y ellos me informan que hay personas lastimadas. De verdad lo lamento muchísimo, espero que se recuperen pronto y que estén muy bien”, expresó.

Villarreal destacó la importancia de contar con condiciones seguras tanto para el público como para quienes forman parte de los espectáculos: “para mí siempre es importante que la gente que trabaja directa o indirectamente (conmigo) estemos en un área segura, que nuestro trabajo esté de la mejor manera, porque así debe de ser para dar un gran espectáculo”, agregó.

Finalmente, la artista envió un mensaje de afecto y aunque no habló sobre reprogramar este espectáculo, sí expresó sus deseos por reunirse en un futuro cercano con sus fans, “les mando todo mi cariño, que estén muy bien y espero que nos veamos muy pronto”, expresó la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’.

PRODUCTOR SE DESLINDA

Hugo Mejuto, productor de GranDiosas, ofreció una conferencia de prensa para anunciar la cancelación del concierto en la alcaldía Gustavo A. Madero por el accidente.

Además, confesó que se encontraba en el lugar con Villarreal, minutos antes del percance; “estuvimos 10 minutos, 20, antes nosotros dos ahí, en una tragedia no puedes dejar de pensar ‘si te hubiera pasado a ti’ porque estabas ahí [...] Lo que más alegría me dio saber es que no hay pérdidas humanas, que los lesionados no son de gravedad”, puntualizó en su mensaje.

No obstante, el productor se deslindó de responsabilidades, asegurando que él no contrató al equipo de sonido: “A mi me contrataron para presentar el show, nada más [...] yo no tengo audio, lo que es mío es el espectáculo de GranDiosas artísticamente hablando”, señalando que el contrato que firmó con el gobierno de la alcaldía lo respalda ante la situación, ya que el espectáculo no sería el único en presentarse.