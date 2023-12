Aclaran estado de salud de Silvia Pinal; niegan que se encuentre en terapia intensiva: esto es lo que se sabe

La ausencia de Silvia Pinal en las celebraciones navideñas también fue destacada por Infante, quien afirmó que la actriz estuvo hospitalizada durante la nochebuena y la navidad . Gustavo Adolfo Infante envió palabras de apoyo a Silvia Pinal y reconoció la gravedad de su estado de salud, expresando que no le gustaría dar esta triste noticia debido a la admiración y cariño que le tiene a la actriz.

En una transmisión en vivo el pasado martes por la noche, el reconocido periodista Gustavo Adolfo Infante informó sobre la delicada situación de salud de la legendaria actriz mexicana Silvia Pinal . Según Infante, el 24 de diciembre recibió la noticia de que Silvia Pinal había sufrido un evento que inicialmente se informó como un infarto . Sin embargo, el periodista aclaró que no fue un infarto, sino que la actriz dejó de responder y de respirar, por lo que fue llevada de urgencia a un hospital al sur de la Ciudad de México.

Además, Infante mencionó que Silvia Pinal no ha estado sola durante este difícil momento. La acompañan su mano derecha, la señora Efigenia, su hija Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, quienes han estado al pendiente de ella en cada momento. Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de la actriz, también ha visitado a su madre en dos ocasiones.

SILVIA PINAL FUE AL HOSPITAL POR UNA GRIPE, ASEGURA JUAN JOSÉ ORIGEL

Contrastando esta información, el periodista Juan José Origel desmintió las preocupaciones sobre la salud de Silvia Pinal en un video publicado en redes sociales. Según Origel, quien habló directamente con la actriz, Silvia Pinal se encuentra bien y solo está lidiando con un resfriado. El periodista aclaró que no hay motivo de alarma y pidió que no se genere un escándalo infundado.

“Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, está perfecta, no está mal. Entonces no es nada, nada de alarma, para que no se asusten, ni hagan escándalo”, aseguró el periodista.

Hasta el momento, ni Sylvia Pasquel ni Luis Enrique Guzmán han respondido para aclarar la situación. La semana pasada, el periodista Mario de la Reguera había mencionado malestares respiratorios en Pinal, pero estos fueron desmentidos por allegados a la actriz.