Acusan a ‘Euphoria’ de HBO de ser ‘un lugar tóxico para trabajar’ y ellos responden

No ha pasado ni una semana del estreno del último capítulo de la segunda temporada de “Euphoria” , y ya se convirtió en la segunda serie más vista en Latinoamérica de la plataforma (sin superar a ‘Game of Thrones’ ), y también en la primera producción de HBO acudasa de tener ‘un ámbiente laborar tóxico’, por presuntamente violar las estipulaciones de SAG-AFTRA.

The Daily Beast publicó un informe en el que los actores secundarios de la serie afirmaron que hubo “múltiples quejas a SAG-AFTRA porque la producción no les proporcionó las comidas a tiempo y se negó a permitir que las personas usaran el baño”. Las fuentes también le dijeron a la publicación que el set “no tenía un área de espera adecuada para los extras” y que “hubo tantas quejas en SAG-AFTRA que un representante sindical apareció en el set”.

La declaración completa de HBO dice: “El bienestar del elenco y el equipo en nuestras producciones es siempre una prioridad. La producción cumplió plenamente con todas las pautas de seguridad y protocolos del gremio. No es raro que las series dramáticas tengan tomas complejas, y los protocolos COVID-19 agregaron una seguridad adicional. Mantenemos una línea abierta de comunicación con todos los gremios, incluido SAG-AFTRA. Nunca se planteó ninguna investigación formal”.

Según los informes, la decisión de Levinson de no filmar con una lista de tomas también causó tensión en el set, ya que provocó largas horas para el elenco y el equipo. Como señaló HBO en su comunicado, “no es raro que las series dramáticas tengan rodajes complejos”.

El miembro del elenco de “Euphoria”, Jacob Elordi, defendió previamente las largas horas de filmación de la serie. “Estamos haciendo películas, ¿sabes a lo que me refiero?”, le dijo a Variety después del final de la temporada dos. “Quiero decir que en el sentido amplio, así es el cine. Y aunque no deberías sufrir, para mí es muy valioso trabajar duro. Y por cada hora que he dedicado personalmente a ese set, puedo verlo cuando veo el programa, y puedo sentirlo cuando camino por la calle y a la gente le encanta el programa”.

“Para mí, trabajar muchas horas es como la mayor alegría”, agregó Elordi. “Y ellos nos cuidan. Esa es mi familia. Si trabajo muchas horas, Sam trabaja el doble, Zendaya trabaja el triple. Estamos todos juntos en esto”. A pesar del drama detrás de la producción, la serie regresará para una tercera temporada.