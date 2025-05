¡Orgullo mexicano! Nominan a Joy a los Premios Tony por composición para obra musical

Más allá de la música pop y de las icónicas canciones de ‘Jeese & Joy’ un nuevo triunfo se queda para la cantante y compositora Joy Huerta, quien celebra que obtuvo su primera nominación a un Premio Tony como compositora y letrista por su trabajo en ‘Real Women Have Curves: El Musical’.

La artista, junto al compositor Benjamín Vélez, compite en la categoría de Mejor Música Original frente a producciones como Dead Outlaw, de David Yazbek y Erik Della Penna; Death Becomes Her, de Julia Mattison y Noel Carey; Maybe Happy Ending, de Will Aronson y Hue Park; y Operation Mincemeat: A New Musical, de David Cumming, Felix Hagan, Natasha Hodgson y Zoe Roberts.

“Todavía no me la creo me va a explotar el corazón!! Hace cinco años me aventé en este proyecto con todo mi amor, sin imaginar que me traería hasta aquí”, expresó Joy en sus redes sociales tras conocer la noticia.