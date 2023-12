Acusan a Majors de violencia emocional y psicológica: amenazó a exnovia con suicidarse tras pelea

”Anoche pensé en suicidarme en lugar de volver a casa” y “Probablemente me mataré. Realmente ya no se trata de contemplar”, se pudo leer en el mensaje presentado como prueba ante las autoridades.

En los últimos días trascendió que, en la evidencia, compartida la semana pasada durante las audiencias, muestra como Majors , de 34 años, amenazó a su ex novia Grace Jabbari, con suicidarse.

Un duro golpe a Marvel y a los fanáticos de los últimas películas resultó el conflicto legal de Jonathan Majors , quien tiene su estadía en la saga de Los Avengers en el aire, ya que el juicio en su contra comenzó, y no muy bien a su favor.

¿QUÉ DIJO JONATHAN MAJORS?

Las pruebas que se han filtrado a la prensa no dejan con buena imagen a Majors, quien se declaró inocente desde las primeras acusaciones legales.

“Soy un monstruo. Un hombre horrible. No soy capaz de amar. Me suicidaré pronto. Ya he puesto las cosas en marcha”, se lee en los mensajes.

De acuerdo a Variety, también se evidenció una conversación de septiembre de 2022, fecha en la cual aparentemente discutían por una lesión que tuvo Jabbari tuvo en la cabeza.