¿Adiós carrera en ascenso? Despide agencia a Jonathan Majors por denuncia de violencia doméstica

Como un elemento menor de esto, Majors y la casa de modas Valentino “acordaron mutuamente” que el actor no asistiría a la Met Gala de este año como uno de sus invitados.

Los problemas de representación de Majors no se detienen con Entertainment 360 . La firma de relaciones públicas The Lede Company también inició una ruptura con el actor de ‘Los Vengadores’ en el último mes.

Tras empezar el año con exitosas películas en cartelera y en la industria como ‘Creed III’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, la partida de Majors se debió a problemas relacionados con el comportamiento personal del actor, según reportó Deadline.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Imparable! La película Super Mario Bros cruza los $700 millones de dólares recaudados a nivel mundial

FUTURO EN MARVEL

Majors ya filmó la segunda temporada de Loki de Marvel/Disney+, en la que repite su papel de supervillano de Kang the Conqueror, y no aparecerá ante las cámaras en Avengers: The Kang Dynasty durante bastante tiempo. Hasta este lunes se desconocía si en Disney había conversaciones en el campo de Marvel para sacar a Majors de la MCU.

El actor fue arrestado el 25 de marzo por una supuesta disputa doméstica con una mujer de 30 años.

La víctima no identificada fue llevada al hospital con “lesiones menores en la cabeza y el cuello”, según las autoridades. Se espera que Majors comparezca ante un juez el 8 de mayo, ya que enfrenta múltiples cargos de acoso y agresión por parte del fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York. (Con información de Deadline)