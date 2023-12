Adelantan tráiler de GTA VI y ¡revelan a su primera mujer protagonista!

Aunque no se ha dado una fecha exacta del lanzamiento se especula que será en el verano del 2025 que esta nueva aventura de la saga se podrá jugar.

‘Grand Theft Auto VI’ will feature the game's first female protagonist. pic.twitter.com/SRwcQpBewd

¿QUÉ ES GTA VI?

El videojuego se lanzó por primera vez en 1997 para PC, GameBoy y PlayStation. Las siguientes entregas solo tardaron un año en llegar. GT2 y la versión GTA: London 1969 se estrenaron en 1999.

Hay más de 10 títulos: Grand Theft Auto tiene alrededor de 15 títulos dentro de su franquicia: GTA (1997), GTA: London 1969 (1999), GT2 (1999), GTA III (2001), GTA Vice City (2002), GTA Advance (2004), GTA San Andreas (2004), GTA Liberty City Stories (2005), GTA Vice City Stories (2006), GTA IV (2008), GTA Chinatown Wars (2009), GTA Episodes from Liberty City (2009), GTA V (2013), GTA Online (2013) y GTA The Trilogy - The Definitive Edition (2021).

Tan solo GTA V es considerado como uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos. De acuerdo con el informe de Statista “Lifetime unit sales generated by Grand Theft Auto V worldwide as of November 2023”, hasta noviembre de 2023 el videojuego acumuló más de 190 millones de unidades en todo el mundo, 20 millones de ellas solo se registraron en 2020. (Con información de El Universal)