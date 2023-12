Llega Zack Snyder a México a promocionar su ‘Rebel Moon’

”Creo que todo lo que había hecho antes me preparó para esta película”, dijo el director Zack Snyder durante la presentación de su nueva película ‘Rebel Moon (parte uno): la Niña de Fuego’ en conferencia de prensa en la CDMX. El cineasta detrás de títulos como ‘Watchmen’ y ‘La Liga de la Justicia’ asume no sólo el papel de director sino también director de fotografía, escritor y productor del filme que esté 22 de diciembre llega a la plataforma Netflix. “No me son extrañas las cosas exóticas, pero algo bueno de esta película es que por supuesto estaba preparado por todas las cosas que había hecho antes como ‘300’. Todo lo que he hecho me ayudó a llegar a este punto”, compartió en conferencia de prensa en la CDMX y en compañía de la actriz Sofia Boutella, protagonista del filme.

¿DE QUÉ TRATA ‘REBEL MOON’? La cinta de ciencia ficción y opera espacial, arranca luego de que Kora (Boutella), quien tiene un pasado misterioso, comienza una nueva vida en una pacífica colonia rural en una luna recóndita llamada Veldt. A ese lugar llega el tirano Balisarius (Fra Fee) y su cruel emisario, el almirante Atticus Noble (Ed Skrein), quienes descubren que los granjeros estuvieron vendiendo sus cosechas a los líderes del grupo insurgente Bloodaxe (Cleopatra Coleman y Ray Fisher), que es buscado por el Mundo Madre. A raíz de esto Kora y uno de los granjeros, llamado Gunnar (Michiel Huisman), deciden reclutar a un grupo de valientes dispuestos a dar la vida para proteger a los habitantes de su hogar. Así forman un grupo de revolucionarios para evitar que los ejércitos de Mundo Madre arrasen con todo. ”Es mi primer papel principal, pero fue un gran honor y creo que esta película es importante por el factor de visibilizar a las mujeres y Zack eleva y empodera a las mujeres de una forma en que se requería sobre todo en este género en el que no recuerdo haber visto antes, o sólo lo he vislumbrando, pero no de una historia tan comprometida con la capacidad y complejidad de una mujer”, dijo Boutella.

TE PUEDE INTERESAR: ¡La nueva reina de la TV! Protagonizará Kim Kardashian serie producida por Ryan Murphy para Disney “Estoy honrada y espero que llegue a muchas mujeres y también hombres”. Para preparar este universo, con una vibra muy Star Wars, Snyder detalló que realizó más de 4 mil dibujos donde plasmó los escenarios que quería ver en pantalla. Su continuación “Rebel Moon (parte 2): la guerrera que deja marcas” se estrenará el 19 de abril de 2024, en Netflix. “Los elementos que me inspiraron vienen de las películas que a mí me influenciaron de los años 80, las novelas gráficas, el arte de fantasía del que soy fan. Esas fueron las cosas que me motivaron a realizar este viaje visual”, aseguró Zack. (Con información de El Universal y Reforma)

