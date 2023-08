¡Adiós al detector de metal! Jay de la Cueva deja Moderatto para enfocarse en proyectos como solista

El vocalista de la banda de pop-rock latino Moderatto, Jay de la Cueva, reveló que dejará la agrupación para buscar su evolución musical. Así lo dijo a través de un video en Instagram, donde destacó que es momento de dejar su alter ego.

Igualmente, indicó que busca dedicarle más tiempo a su nueva banda The Guapos, a Fobia y a sus proyectos como solista; señaló que no fue una decisión sencilla.

TE PUEDE INTERESAR: Votan más en ‘La casa de los famosos’ que en las elecciones de jefe de gobierno de CDMX

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla, puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”, sentenció.

De la Cueva agradeció el apoyo de sus seguidores y compañeros, así como de la disquera que acogió a Moderatto. Cabe destacar que aún tiene algunos eventos qué cumplir con la banda, pero expresó que no fallará en las programaciones.

“Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda experimentando, les agradezco mucho a los involucrados”, dijo.