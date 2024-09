¡Adrián Marcelo abandona La Casa de los Famosos México!... La Jefa le dio la noticia a los habitantes tras pelea con Gala

El youtuber no volvió a aparecer en ninguna cámara, no se despidió de los habitantes y tampoco empacó. Por lo que la producción solicitó ayuda para que recogieran las cosas del regiomontano para colocarlas en el almacén. Hasta el momento el reality no ofreció más detalles acerca de los motivos para la salida de Adrián Marcelo, ni la condición en que se retiró.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Adrián Marcelo amenazó con un cuchillo a Arath de la Torre?... así fue el momento (Video)

Tras la salida del influencer, internautas celebraron la acción pero también hubo reclamos porque sucedió después de que LCDLFM comenzara a perder marcas patrocinadoras. “Les tocaron la bolsa y ahora sí actuaron”, “Hoy duerme tranquilo México”, “Lo obligaron a abandonar antes de que se perdiera los pocos patrocinadores”, “Se tardaron, adiós Adrián Marcelo”.

Adrián Marcelo abandona La Casa de los Famosos México 2 en medio de un ambiente de tensión. Pues en plena transmisión de la gala el martes 3 de septiembre el youtuber fue cuesitonado por la conductora Odalys Ramírez por la polémica declaración que lanzó Adrián en la gala de eliminación el domingo pasado. Todo comenzó cuando el influencer fue salvado y al regresar con su equipo (Ricardo Peralta, Sian Chiong y Agustín) soltó una expresión: “Una mujer menos para maltratar”.

¿QUÉ PELEA DESATÓ LA SALIDA DE ADRIÁN MARCELO DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Tras esto, Adrián Marcelo no volvió a ser enfocado por ninguna de las cámaras, tampoco se despidió de sus compañeros y rivales, ni se llevó sus pertenencias, por lo que la producción pidió el apoyo para retirar las cosas del regiomontano, colocándolas en el almacén.

Adrián Marcelo tiró a Montes y De la Torre, calificando de ‘bajeza’ sus comentarios hacia él, señalando que teme por su seguridad afuera de la casa por la manera en que se han dirigido contra él, señalando un tema de competitividad que los orilló a esto.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuarto ‘Mar’ se fortalece! Arath de la Torre se quedará en ‘La Casa de los Famosos’

‘ES UNA PERSONA MISÓGINA’, REITERÓ GALA MONTES

“Es una persona misógina y no debería de estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces y así como te los estoy diciendo yo te los van a repetir muchas mujeres allá afuera, estás más seguro aquí adentro que allá afuera”, mencionó Gala Montes.