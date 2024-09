¿Adrián Marcelo amenazó con un cuchillo a Arath de la Torre?... así fue el momento (Video)

En esta ocasión, las redes sociales se han volcado nuevamente en contra del creador de contenido luego de que asegurara que la competencia se iba a “poner fuerte”, especialmente contra Arath, a quien le advirtió que que se “prepara” para lo que venía en la competencia. Incluso, le sugirió a la familia del actor ya no ver el programa, pues le daría un “golpe bajo”.

“Digamos que lo anterior era el ‘modo amistoso’; ojalá que no lo tomes como amenaza”, le expresó Marcelo. “Lo voy a jugar en very hard, carnal. Hoy me diste luz verde [] Yo creo que si eres inteligente no te vas a volver a poner en frente de mí. Sobre aviso no hay engaño”.

Estas declaraciones han encendido temor por la integridad de Arath, pues, incluso, en una de las tomas hechas por las cámaras del 24/7 del reality de ViX, se puede ver que Marcelo toma, aparentemente, de forma simbólica un cuchillo mientras habla con el actor.

El discurso de Macelo ha sido muy mal recibido por parte del público, pues además le aseguró a Arath que “le sacara la vuelta” en los próximos posicionamientos porque “no sería nada amistoso” lo que va a recibir de él.

Tras esta confrontación, varios fans aseguran que Adrián Marcelo debería de ser expulsado de la competencia por incitar el odio. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“FUNEMOS A ADRIAN MARCELO!!! NO MERECE QUE MÉXICO LO APOYE, ESE HOMBRE NO NOS REPRESENTA”,

“EL TIPO DE GENTE QUE EMPATIZA CON ADRIÁN MARCELO, tiene el ALMA igual”,

“Se burla de los participantes, se burla de la producción, se burla de Televisa, dice no necesitarlo, ¿a qué entro? ¿porqué metieron a alguien así? Tantos que han salido que merecen más estar ahí que este tipo. No es posible que permitan tantas agresiones y faltas de respeto. Comida escupida, comida con vellos púbicos? Es en serio Fatal esta producción”.