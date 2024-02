Alejandro Speitzer regresa a una piel LGBT con ¡Loooocoomíaa!

De acuerdo con información publicada en medios electrónicos, la película Disco, Ibiza, Locomía será estrenada en la antesala del verano, el 19 de abril próximo.

Carlos Armas, al ser consultado sobre la interpretación de Speitzer, enfatizó la importancia de la habilidad actoral por encima de la similitud física. En sus palabras, “Es un pedazo de actor, lo importante no es que seamos iguales físicamente sino que su fisonomía se adapte para poder caracterizarse. Tampoco es importante quién es más o menos guapo. Para mí, nunca ha sido un halago que me digan que soy más guapo que este o aquel, lo agradezco, pero no es lo más importante... Es un buen actor, eso sí importa”.

El avance también ha revelado la participación de Pol Granch y Jaime Lorente, reconocidos por sus roles en las populares series ‘Élite’ y ‘La Casa de Papel’ de Netflix. Todos ellos han capturado la atención al presentarse con vibrantes trajes, hombreras, zapatos de punta y los característicos abanicos que definieron la estética del grupo en la época de ‘Party Time’.