‘Algunos niños enfermos que conozco son los verdaderos superhéroes’, Tom Holland

“Jugué la cuarta edición de Uncharted mientras rodaba Spider-Man: Homecoming y en aquel momento pensaba que sería una gran película porque la historia es fantástica y los videojuegos son muy fílmicos, pero nunca me podría haber imaginado que yo sería Nathan Drake”.

En esa ocasión describió que su personaje, en “Uncharted” y él tienen en común dos rasgos, los dos aventureros y amables. Relató que le gusta mucho Barcelona, ciudad importante en la cinta, a donde ha ido por vacaciones, por visitar amigos y por trabajo.

Contó lo complicado que es lidiar con la fama, “Cuando estás viviendo en el mundo de la fama y Hollywood tienes que tener cuidado de en quién depositas tu confianza porque habrá quién trate de aprovecharse de ti, que no son cosas que a lo mejor querrías compartir. Mi vida privada es algo que me tomo muy en serio y hay personas que no lo respetan como considero que deberían. Pero bueno tienes que rodearte de un buen entorno, cerciorarte de que te sientes seguro y cómodo”.